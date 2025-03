Unas 79 camas del Hospital Universitario para Adultos en el Centro Médico de Río Piedras están cerradas “por falta de personal” para atender a los pacientes, reveló este viernes el secretario de Salud, Víctor Ramos.

Aceptó, en entrevista con Primera Hora, que la situación ha desembocado en que los pacientes se queden esperando en la Sala de Emergencia del principal centro de salud de la Isla por más tiempo de lo debido.

“Si yo abro esas 79 camas, las famosas filas que hay en la Sala de Emergencia de ASEM (Administración de Servicios Médicos), se eliminan. ¿Por qué? Porque usualmente cuando tú vas y buscas cuántos pacientes se quedaron diarios en la Sala de Emergencias de ASEM el número está en treinta y pico y tengo 79 camas cerradas. Si yo logro abrirlas, que estamos trabajándolo junto con el director del Hospital Universitario, que es el mismo director de ASEM, el doctor Regino Colón Arcina, pues, eso va a bajar ese atraso que tenemos, que usualmente son en camas de medicina, porque usualmente los de trauma se pasan en el Hospital de Trauma. Los que se me quedan más en Sala de Emergencia son pacientes de medicina”, explicó.

Los pacientes que llegan a la Sala de Emergencias del Centro Médico y son trasladado al Hospital Universitario son aquellos que poseen condiciones de salud y su emergencia se relaciona a ello. A modo de ejemplo, Ramos indicó que se trata de aquellas personas con diabetes o alta presión, entre otras condiciones. Las personas involucradas en accidentes son atendidas en el Hospital de Trauma, dijo.

El problema que ha llevado al cierre de las camas y a esa ausencia de personal para atender a los pacientes que deben llegar al Hospital Universitario es la fuga de talento. Explicó que la solución al problema sería aumentar el salario a los empleados. Pero, para ello necesita que la Junta de Supervisión Fiscal aumente los fondos de la agencia.

“Hemos solicitado en el presupuesto no sólo equiparar el sueldo de las enfermeras y otros empleados del Pediátrico y del Universitario con los de ASEM, porque ciertamente las enfermeras se me van porque cruzando la calle cobran más en ASEM. Queremos equipararlo y, además, que me den el dinero para abrir esas camas”, sentenció.