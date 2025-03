Tras guardar silencio por semanas mientras recibía fuertes críticas sobre su capacidad administrativa, el designado secretario de Salud, Víctor Ramos, alegó este viernes estar concentrado en su trabajo en pro de la salud del pueblo y despreocupado por las alegaciones que se hacen en su contra.

Señaló que ha estado visitando los Centros de Diagnósticos y Tratamiento (CDT), buscando la manera de reabrir salas de emergencias en los municipios, enfocado en hacer cumplir las 28 propuestas de la plataforma de la gobernadora Jenniffer González, abogando por la igualdad en fondos federales en Washington, D.C., mientras intenta poner en vigor medidas que resuelvan el principal problema de salud que tiene la Isla, que a su juicio es la fuga de médicos.

De entrada, el funcionario aceptó que se le había limitado la posibilidad de presentarse ante los medios de comunicación. No explicó quién dio la directriz. Sin embargo, de manera sorpresiva y con solo media hora de anticipación, justo cuando el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le escribió en sus redes un mensaje en el que lo emplazó a que con “amplitud y detalle quiero que muestre claramente cuál es la agenda, el plan, las acciones tomadas y planificadas para asegurar el mejor servicio de salud a los puertorriqueños”, se convocó a la primera conferencia del titular en Salud.

Aunque el tema principal fue el lanzamiento de una nueva plataforma digital de monitoreo en tiempo real del suicidio, Ramos atendió a cada medio de comunicación por separado para someter a las preguntas que escabulló por los pasados meses sobre su función en la agencia y las críticas que recibe de manera constante por parte del presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz, por un alegado mal uso de fondos federales destinados a la vacunación del COVID-19.

Entre las afirmaciones que hizo Ramos, en entrevista con Primera Hora, estuvo que “yo soy el secretario que más pueblo ha visitado en este país… Yo he estado en la calle haciendo mi trabajo”.

Rechazó que a causa de las controversias que le señala Díaz se haya desligado del pueblo. Alegó que en las redes sociales de la agencia se divulgan las actividades en las que participa, las cuales han incluido múltiples ferias de salud.

A defenderse

De lo que está seguro Ramos es que no se quita y que enfrentará ante la Legislatura las denuncias que Díaz ha hecho en su contra.

El designado titular tiene previsto presentarse ante los senadores en una Comisión Total que se realizará este próximo jueves, 27 de marzo.

En esta audiencia, se busca que Díaz presente la alegada prueba sobre las irregularidades que le imputa a Ramos mientras fue presidente del Colegio de Médicos, entre 2014 al 2020. Entre sus denuncias se destaca un mal manejo de $4,436,000 en fondos federales que recibió el Colegio de Médicos para la vacunación contra el COVID-19.

Mientras, a Ramos se le dará la oportunidad de defenderse. Adelantó que llevará prueba para demostrar que “todo lo que se dice (Díaz) son o mentiras o medias verdades. Y con toda la intención, porque no es que el presidente del Colegio no sabe que está diciendo mentiras y medias verdades. Está diciendo mentiras y medias verdades a propósito”.

Según alegó, “la mayoría de los médicos respaldan lo que estamos haciendo. De hecho, posee múltiples cartas de respaldo, como 40 cartas de endoso de distintas, escuelas de medicina, grupos médicos, etcétera. Así que el respaldo está ahí. Ciertamente, esto es una persecución personal que viene de febrero del 2022. Esto no es nuevo y nada de lo que le ha traído es algo nuevo. Son refritos de cosas que terminaron en nada. Quien ha promovido estas alegadas investigaciones ha sido él, quien mandó a hacer dos auditorías de encargo fue él y auditoría que fácilmente (se pueden desmentir). No es culpa del auditor. El auditor audita los documentos que le dan. Si no le dan las cosas completas, el auditor hace unas preguntas y el presidente del Colegio Médico, que no participó, por ejemplo, en nada del proceso de vacunación, pues aceptó todo lo que dice. Decía cosas como no se rinden informes mensuales y yo voy a presentar allí, (ante el Senado), todos los informes mensuales y el informe final. Si no entregaba los informes, yo no hubiese tenido vacuna”.

Ramos, de paso, recalcó que no es tarjeta de investigación federal. Alegó que puede afirmarlo, pues contrató a una abogada, del cual no quiso dar el nombre pese a la insistencia de este diario, para indagar sobre la posibilidad de que se le investigarán por la vacunación del COVID. Además, dijo que los federales no le han enviado ninguna carta que establezca que es objeto de una pesquisa.

“Le preguntamos (a los federales), mi abogada directamente, y nos dijeron que todas las investigaciones de COVID están cerradas, excepto las de PUA (Asistencia de Desempleo Pandémico). Yo no tengo ninguna preocupación con eso. Aparte, de que, si uno hace algo malo, uno tiene por qué preocuparse. Si uno nunca ha hecho nada malo, no tiene por qué estar preocupado”, manifestó.

Da cuenta de su agenda

Sobre su agenda de trabajo, el nominado secretario de Salud precisó que está enfocada en el cumplimiento del programa de gobierno de la gobernadora.

Entregó un opúsculo en el que se da cuenta que su agenda esta dividida en cuatro temas principales, que son financiamiento del sistema de salud, desarrollo de nuestros profesionales de salud, evolución del sistema de salud y la salud mental.

Indicó que entre sus funciones está trabajar para evitar el éxodo de médicos, lo cual describió como el problema principal del sistema de salud puertorriqueño.

Precisó que entre las propuestas está crear un fideicomiso para ayudar a los galenos a pagar sus prestamos de estudio, establecer una base central de credenciales y lograr créditos contributivos.

Al final de cuentas, Ramos señaló que su misión al frente del Departamento de Salud es “dejar las bases para una población más saludable”.

“Queremos automatizar el Departamento, queremos mejorar los servicios, queremos que haya el sistema de intercambio de récord electrónico para que sea más fácil atender los pacientes, vamos a dejar un sistema de salud definitivamente más robusto para el pueblo de Puerto Rico”, sentenció.