“(Se ha) acabado la situación de emergencia por el apagón del pasado miércoles, 16, en el término que se había dispuesto de las 48 horas”.

Con esta afirmación, la gobernadora Jenniffer González Colón dio por concluida la operación que se levantó luego de que el sistema eléctrico colapsara el pasado Miércoles Santo a causa de una avería en el sistema de transmisión que maneja la empresa LUMA Energy y que dejó pérdidas millonarias en el país, que ascendieron a sobre $430 millones.

Este fin de la emergencia se da a pesar de que unos 21,421 clientes todavía permanecen sin servicio de energía eléctrica, según cálculos que la propia ejecutiva mencionó durante un mensaje en vivo que ofreció en la tarde de este viernes por las redes sociales.

“Anoche, ya teníamos más del 77% del pueblo puertorriqueño con luz, habíamos alcanzado un millón de clientes con luz, y en este momento podemos decir que el apagón se quedó atrás, se acabó. Ya 1,446,802 clientes tienen sistema de luz, para un 98.54%. Esto no significa, verdad, que haya personas que no tenga luz, pero no tienen luz por asuntos no relacionados al apagón que hubo el pasado miércoles”, precisó González Colón.

De inmediato, precisó que las regiones más afectadas por los bolsillos, que son sectores o comunidades que no recibieron el servicio cuando se normalizó el sistema, son San Juan, Bayamón y Mayagüez.

Estableció que los abonados afectados son “mucho menos del 2%”.

“Obviamente, todavía LUMA tiene trabajo por hacer para recuperar esos bolsillos, pero ya ninguna de estas personas es producto del apagón y de que nos quedáramos sin transmisión”, detalló la funcionaria.

Mientras, González Colón indicó que el servicio de agua potable también se ha normalizado.

Indicó que 1,313,774 clientes tienen el servicio de agua, para un 98.42%.

“Así que estamos en 98% de agua, 98% de luz y esto lo que significa es que hemos superado, gracias a Dios, en esta semana una gran crisis que provocó pérdidas de millones de dólares por día, casi $215 millones de dólares por día, y ciertamente interrumpió la operación familiar y las condiciones de salud de mucha gente”, resumió.

Indicó que este apagón ocasionó, además, un aumento en las llamadas a la Línea PAS, que atiende situaciones de salud mental, así como se registraron 10 incidentes o incendios relacionados a la emergencia.