Sin echar a un lado las lides políticas, la comisionada residente Jenniffer González Colón sigue firme en alcanzar otra de sus metas: convertirse en madre y reveló que junto a su esposo, José Jovin Vargas, buscan agrandar la familia.

“Tenemos esa meta de poder hacer una familia más grande, si Dios así lo permite. Queremos agrandar nuestra familia… yo confío en que se nos va a dar”, confesó la líder novoprogresista a preguntas de Primera Hora desde el restaurant La Garita, en la barriada La Perla, en San Juan, donde atendió a los medios de comunicación.

¿Veremos a una Jenniffer González madre, pronto?, preguntamos.

“Si Dios así lo determina, es algo muy personal para mí, que siempre he tenido esa aspiración y más cuando tú tienes a un hombre al que amas y quieres echar una familia pa’ lante y dedicarle ese tiempo. Esto no es mi lado oficial, político; en lo personal, sí es una ambición que siempre he tenido. En mi casa éramos tres y la familia de José es bien grande también, así que nos encanta compartir eso”, expresó González Colón.

Hay un brillo especial en su mirada, ¿podría haber algo en ese sentido este año que viene?, indagamos.

“Ojalá, si Dios así lo dispone, así será. Me encantaría tener una familia grande”, reiteró la abogada de 46 años.

Recién comenzadas las entrevistas, entre lloviznas y la fuerte brisa marina que soplaba desde el acantilado, llegaron hasta el restaurante el esposo y los suegros de la comisionada residente.

El esposo de González Colón, quien sigue estudiando medicina fuera de Puerto Rico, dijo que los cuatro meses de matrimonio de la pareja han sido de “mucha felicidad”.

“Jenniffer es una mujer tan extraordinaria, tan cariñosa, tan humilde. Han sido (unos meses) de mucho aprendizaje también”, indicó.

¿La comisionada nos confió que interesa agrandar la familia y que le encantaría tener una familia grande?, le soltamos.

“Muy bien… lo que Dios quiera, los (hijos) que nos manden los vamos a recibir con mucho amor y cariño”, expresó Jovin Vargas.

“Estoy feliz. José es un hombre cariñoso, humilde, empático. Hablamos de tantas cosas, él sabe de todo, compartimos muchísimo. Él está estudiando medicina fuera y cuando viene, como ahora que pasamos las Navidades aquí, pasamos un tiempo en Aguadilla. Yo voy allá, él viene acá o nos vemos en Washington, como tantas otras parejas que trabajan… Estoy feliz, de verdad que me siento agradecida de papá Dios que me dio esta alegría permanente y constante”, describió la comisionada residente.

La líder novoprogresista y el estudiante de medicina, natural de Aguadilla, contrajeron matrimonio el pasado 6 de agosto en una ceremonia religiosa abierta al público en la Parroquia Santa Teresita en Santurce.

A semanas de la boda, el entonces prometido de la comisionada, luego de conocer los resultados positivos de una prueba de paternidad, reconoció que sería padre de una criatura fruto de una relación con su expareja y que, como padre, asumiría todas las responsabilidades legales y sociales.

González Colón, quien comenzó su carrera política en la Asamblea Legislativa en 2002, ocupa la comisaría residente desde 2017 y ha dejado la puerta abierta a retar en primarias a Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) para los comicios electorales de 2024.