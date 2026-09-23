En una reunión virtual con la Junta de Supervisión Fiscal, la gobernadora Jenniffer González Colón resumió que los ingresos del Fondo General cerraron el año fiscal 2026 en $13,900 millones, unos $874 millones o 6.7% por encima de la proyección del Departamento de Hacienda y 2.05% sobre las recaudaciones del año fiscal anterior.

“Puerto Rico continúa avanzando en los asuntos que son fundamentales para lograr una economía estable y en crecimiento y completar responsablemente la transición fuera de la supervisión fiscal. Los resultados que presentamos hoy demuestran progreso medible, acompañado de disciplina fiscal, transparencia y rendición de cuentas”, expresó González Colón en comunicado de prensa.

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La reunión se realizó para lograr una actualización sobre el progreso fiscal de Puerto Rico y el trabajo que queda pendiente para fortalecer las prácticas presupuestarias, la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas en el sector público, según informó la Junta.

Además de establecer cómo quedaron las finanzas al cierre del año fiscal, la primera ejecutiva resaltó el desempeño del mercado laboral alcanzado.

Mencionó que el empleo asalariado no agrícola alcanzó 958,800 personas en agosto, 8,700 más que hace un año, mientras que el empleo según la encuesta de hogares llegó a 1,178,000 personas, un aumento de 15,000 en comparación con agosto de 2025.

La tasa de participación laboral se situó en 45.9%. En materia de desarrollo económico, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ha completado 30 proyectos de relocalización, nuevas operaciones y expansiones correspondientes a 28 compañías en 20 municipios. Estos proyectos representan $2,620 millones en inversión privada comprometida, 5,129 nuevos empleos, más de 16,200 empleos nuevos y existentes vinculados a las operaciones y $584 millones en nómina comprometida.

La gobernadora también informó avances en la agilización de permisos. Entre enero y agosto de este año, el sistema recibió 92,225 radicaciones, 34.4% más que durante el mismo periodo de 2025, y resolvió 68.9% de los permisos dentro de 30 días. Asimismo, el tiempo promedio de espera se redujo de 115 días en 2024 a 18 días.

Por otro lado, González Colón destacó la implementación de ÍntegraPR, el nuevo sistema de planificación de recursos empresariales del Gobierno, que sustituyó un sistema financiero central que no se renovaba desde 1998 y que no había podido ser implementado por 4 administraciones. Desde su lanzamiento el pasado 8 de julio, cerca de 60 agencias y 11,931 usuarios están integrados al sistema. A través de ÍntegraPR, las agencias han pagado a cerca de 10,000 suplidores y desembolsado más de $2,080 millones.

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En el componente fiscal, la gobernadora destacó que, por primera vez desde la creación de la Junta en 2016, el gobierno y el organismo fiscal han desarrollado conjuntamente dos presupuestos consecutivos para los años fiscales 2026 y 2027 certificados como cumplidores y preparados conforme a los estándares de contabilidad de acumulación modificada.

La mandataria reiteró, además, su compromiso con legislación dirigida a establecer salvaguardas fiscales permanentes, incluyendo un verdadero Fondo de Estabilización Presupuestaria, un Fondo de Capital dedicado y un plan financiero transparente de cinco años.

Asimismo, resaltó que el presupuesto del año fiscal 2027 incluye reservas para manejar posibles contingencias relacionadas con fondos federales, incluyendo Medicaid. Asimismo, el grupo de trabajo interagencial del Gobierno continúa sus gestiones con el Congreso y la Administración federal para proteger los intereses de Puerto Rico.

Como parte del compromiso fiscal, la gobernadora resaltó tres componentes principales: el Fondo de Estabilización Presupuestaria, un Fondo de Capital dedicado y un plan financiero de cinco años que sea creíble y transparente.

Estas medidas buscan alinear las prácticas fiscales de Puerto Rico con las mejores prácticas utilizadas por los estados y con principios promovidos por organizaciones como la National Association of State Budget Officers, la Government Finance Officers Association y The Pew Charitable Trusts.

La gobernadora explicó que la Asamblea Legislativa había aprobado previamente versiones de estas medidas que se apartaban del marco fiscal trabajado, razón por la cual decidió no convertirlas en ley.

“Mi compromiso no es simplemente aprobar legislación por aprobarla. Tenemos que asegurarnos de que estas herramientas cumplan el propósito para el cual fueron diseñadas y que verdaderamente protejan las finanzas públicas de Puerto Rico. Por eso, cuando las versiones aprobadas se apartaron del marco que habíamos establecido, decidí no firmarlas.Queremos dejarle a Puerto Rico estructuras fiscales permanentes que trasciendan administraciones y permitan enfrentar futuras situaciones económicas con mayor estabilidad y previsión. Esa disciplina y planificación son fundamentales para continuar avanzando hacia unas finanzas públicas sólidas y responsables”, sostuvo González Colón.