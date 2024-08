Jenniffer González Colón, comisionada residente en Washington D.C. y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), rechazó esta mañana haber cambiado de postura hacia la fiscalización que le haría a LUMA Energy en su función para administrar el servicio de energía eléctrica de la Isla.

Sus expresiones se dan luego de que la candidata participara ayer de una entrevista radial y anunciara que apuntaría un “zar” de energía para velar al consorcio en lugar de cancelar el contrato, desatando disgusto en la ciudadanía y una reacción de la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, quien dijo que la función de un “zar” ya lo cumple la Secretaría Auxiliar de la Gobernación.

“Yo lamento las expresiones de la secretaria de la gobernación, porque si (la Secretaria Auxiliar de la Gobernación) lo hubiera hecho (fiscalizado), no estuviéramos aquí”, manifestó en conferencia de prensa que se celebró en la sede de su comité de campaña en Hato Rey.

A preguntas de Primera Hora, aseguró que el apuntar un zar no es nada nuevo, sino la propuesta 114 que, desde las primarias, estableció como prioritarios de convertirse en primera ejecutiva luego de los comicios generales de noviembre.

Acompañada de una presentación visual con vídeos y titulares de prensa escrita, reiteró firmemente que “no ha cambiado de postura”, sino que se “reafirma” en que pidió la cancelación del contrato que mantiene el consorcio energético con el gobierno de Puerto Rico previo al 2022, cuando aún existía una probatoria en la que se podría prescindir del mismo sin un efecto perjudicial a los clientes del servicio. A partir de enero de 2023, aceptó que su reclamación evolucionó, reconociendo que le costaría entre $600,000 a $800,000 al pueblo para, efectivamente, revocar el convenio.

“Si fuera gobernadora hoy, claro que quisiera cancelar ese contrato, pero tengo que ser responsable. Uno tiene que ser responsable y tiene que fiscalizar ese contrato”, comentó.

“Mira si el contrato es bueno para ellos, que, aún cancelando, ganan y pierde el pueblo. ¿De dónde sale ese dinero (los $600,000 a $800,000)? Lo paga la gente”, agregó.

Y no es que se divorcia completamente de la posibilidad de cancelar el contrato, recalcó. Adelantó, por lo contrario, que exigirá una revisión e investigación del pacto que, posiblemente, podría llevar a una cancelación.

“Yo estoy en el récord y me reafirmo en mi postura. Yo no he cambiado de postura. Yo me reafirmo”, repitió.