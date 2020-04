La comisionada residente Jenniffer González indicó hoy que es madrina de una de las hijas de Juan Maldonado, el abogado vinculado al contrato para comprar pruebas de coronavirus por $38 millones, y que este ha sido donante de su campaña.

“En el plano personal, y a petición de el y su familia, fui madrina de bautizo de una de sus hermosas hijas. La controversia de contratación del gobierno ocurrida hace unas semanas en nada tienen que ver con que hace más de 5 años me convirtiera en madrina de la menor. Los hechos no guardan relación, ni permitiré que se mezclen”, dijo la comisionadoa residente en declaraciones escritas.

Maldonado es abogado de la firma APEX General Contractors, empresa con vínculos con el Partido Nuevo Progresista y que no se deduica a temas médicos sino que se especializa en trabajos de construcción, según reveló El Nuevo Día. Maldonado es una de las figuras bajo la lupa en la investigación por la Cámara de Representantes por el negocio que finalmente fue cancelado por la gobernadora Wanda Vázquez.

González dijo que ella ha criticado la transacción y que ha pedido que se investigue, sin embargo “han tratado de vincularme a mi con la contratación que hizo el gobierno de Puerto Rico para la adquisición de pruebas”.

La exrepresentante explicó su vínculo inicial con Maldonado, quien fue exdirector de la Administración de Transporte Marítimo (ATM). “Es de conocimiento público, y así consta, que licenciado Maldonado ha trabajado en la legislatura tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Para aproximadamente el 2011, siendo yo presidenta de la Cámara, contraté al licenciado Maldonado como asesor legislativo, teniendo este la experiencia en el Senado y grados académicos para realizar el trabajo”.

Luego vino el ofrecimiento para que fuera madrina de la pequeña, sin embargo la comunicación en la actualidad no es mucha entre Maldonado y González, dijo la comisionada. “Desde el 2019 específicamente desde el verano pasado, no he tenido conversación alguna con el licenciado. Al igual que miles de ciudadanos han donado a mis campañas, su último donativo de $1,500 ocurrió en el 2018. Desconozco para quien trabaja ahora pues nuestra relación no entra en esas consideraciones".

González afirmó no tener nada que ver con la contratación de Apex. “Yo no tomo decisiones sobre contrataciones del gobierno de Puerto Rico y para tranquilidad o pena de algunos que piensan poder tejer un macramé con esto, tampoco he recomendado para nada a esa compañía. El que yo sea madrina de la menor o conozca a su familia no significa que esté relacionada al asunto que se discute públicamente. El que insinúe lo contrario lo hace con ánimo de daño sin evidencia, sin razón, sin verdad, solo lo hacen para politiquear. Mi paso por la política por casi veinte años, ha sido uno libre de señalamientos de corrupción. No todos pueden decir lo mismo”, concluyó.