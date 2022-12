Con trullas navideñas en pueblos de la Isla y visitando gente en las casas los fines de semana, la comisionada residente Jenniffer González Colón se prepara para una eventual candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) al tiempo que dejó establecido que no le teme a una primaria con el gobernador Pedro Pierluisi.

Relajada, sonriente y desde un negocio en la barriada La Perla, en San Juan, Jenniffer González Colón habló sobre sus aspiraciones políticas, su vida matrimonial y su labor en el Congreso, pero como política avezada, no confirmó “por el momento” si buscará La Fortaleza en los comicios de 2024.

“Esa es una decisión que tomaré cuando abran las candidaturas. Obviamente, el calendario de candidaturas se ve en el 2023 y estoy tan enfocada en lo que estoy haciendo a nivel federal que estoy destinando todas mis atenciones y mis esfuerzos a eso…, pero tampoco le temo (a una primaria). Yo estoy visitando la gente, escuchando. ¿Dónde voy a estar?, no descarto nada. Creo que el pueblo de Puerto Rico es el que va a decidir eso. Dónde el pueblo quiere que yo esté, ahí voy a estar”, expresó a preguntas de Primera Hora.

¿Está haciendo campaña?, preguntó este diario.

“Estoy visitando, porque mi trabajo en el Congreso hace que uno tenga que estar pendiente de las cosas que ocurren aquí y yo, aprovecho que cuando llego los viernes por la noche, visito pueblos sábado y domingo y lunes, regreso a Washington para estar siempre en contacto con la gente. Ahí es que uno se da cuenta del recibimiento, lo que le dicen, los alcaldes y me siento bien orgullosa de cómo la gente me trata, me recibe”, describió.

¿Qué le dice la gente?

“De todo… La gente en la calle habla en voz alta y esas son cosas que a mí me llenan de mucha humildad y de mucho agradecimiento”, sostuvo.

¿Le han dicho, la queremos en Fortaleza?

“Sí, todo el tiempo, pero cuando llegue el momento. Yo estoy escuchando a toda la gente y cuando llegue el momento lo discutiré con mi esposo, este no es el momento. Faltan todavía dos años para las elecciones y el que esté pensando en candidaturas desde ahora, creo que está un poco desenfocado. Yo no me escondo, siempre voy de frente y en esta ocasión, no descarto ninguna posición”, acentuó.

Añadió que el anuncio del escaño que buscará en la papeleta “definitivamente, tiene que ser en el 2023 y por eso me mantengo con los oídos en tierra”.

Dijo que ya radicó su candidatura para un tercer término en la comisaría residente porque la Comisión Federal de Elecciones le requiere hacerlo antes, pero “a nivel estatal, que es donde cuenta, todavía no se ha radicado nada, hasta que no abra ese proceso y evaluemos dónde el pueblo quiere que yo esté”.

¿De qué va a depender su decisión?

“De lo que la gente piense, de lo que la gente quiera. Yo me siento plena, me siento en control, me siento segura, feliz y creo que tengo una carta de resultados probada, una trayectoria que todo el mundo sabe en Puerto Rico como yo pienso. No me escondo y me siento también muy privilegiada de poder trabajar fuera de líneas político partidistas con muchos asuntos con los que he trabajado en el Congreso como, estatus, salud, desarrollo económico. Para mí no existen los ‘no’, es cómo hacerlo y cuando uno voluntades las cosas pasan y creo que Puerto Rico necesita unir esas voluntades en muchas direcciones”, demandó.

Dijo que su relación con Pierluisi “es muy buena” y que cada vez que le pide una reunión o lo llama para cualquier asunto estatal o federal “siempre me contesta y me da las reuniones que le pido”.

¿Se ve en una primaria con él?

“No puedo ver esto en este momento en términos de personalidades, yo creo que los puestos no nos pertenecen, es la gente la que escoge. Así que yo no le temo a primarias, porque soy producto de primarias y siempre las va a haber. Yo he tenido primarias toda la vida, he tenido para representante, cuando competí para presidir la Cámara, para comisionada residente, en elecciones. Creo que las primarias en el caso del PNP, fortalecen a nuestra estructura”, sostuvo.

Y en términos económicos, ¿podría enfrentar una campaña a la gobernación?

“Si tú tienes la gente, el dinero no es tan importante. El dinero puede llevar el mensaje, pero los que salen a votar son las personas de carne y hueso y esos son los que yo estoy escuchando todos los días”, subrayó.

Sobre su labor en el Congreso estadounidense, González Colón reclamó ser la comisionada residente “que más fondos ha aprobado para Puerto Rico y que más legislación ha aprobado para Puerto Rico”.

“Yo hago lo que digo y no me conformo con eso, hago lo que digo y busco más y eso es lo que voy a seguir haciendo donde quiera que yo esté. Como dicen en la calle, ‘yo meto mano’”, apuntó.

Sostuvo que cuando comience el nuevo Congreso en 2023, se reunirá nuevamente con la congresista Nydia Velázquez para volver a radicar el proyecto que busca celebrar un plebiscito en Puerto Rico entre las opciones de independencia, libre asociación y estadidad.

“Obviamente, debe ser el mismo proyecto, se radicará, haremos vistas públicas. Eso es algo que queremos hacer desde temprano, para que haya el tiempo suficiente en el Congreso de verlo y que pueda llegar al Senado”, indicó. Agregó que esta vez harán la campaña de educación simultánea en Cámara y Senado, para que “cuando el proyecto pase pueda ser evaluado”.

Dijo que el 2022 en el Congreso ha sido “de muchos éxitos y muchos logros”, pero también fue un año difícil, de desastres naturales, aunque los pudimos sobrellevar”. En cuanto a los fondos del Medicaid se abrogó haber logrado por tercera vez “eliminar el precipicio fiscal que siempre teníamos y ahora tenemos $19,400 millones por cinco años que le aseguran la tarjeta de salud a 1.5 millones de puertorriqueños”.

Entre sus nuevos proyectos mencionó haber gestionado la asignación de casi $7.5 millones para un nuevo centro de investigación aeroespacial en el Recinto Universitario de Mayagüez, la asignación de $2 millones para la construcción de un nuevo centro comunitario para el Hogar Ruth (para mujeres víctimas de violencia de género), otros $250 mil para el Centro Soraya Santiago para la comunidad LGBTTQ+ y unos mil millones de fondos para proyectos de energía.

La comisionada residente puntualizó que el contrato de LUMA Energy “debe supervisarse constantemente” y advirtió que va a estar vigilante a que la asignación de $11.8 millones “que conseguimos para resiliencia energética y que no se ha gastado ni el 10%, se utilice correctamente y que eso haga que cuando haya una lluvia no se le vaya la luz a nadie”.