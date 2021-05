La comisionada residente, Jenniffer González Colón, exhortó a los comerciantes locales a aprovechar los fondos federales disponibles para palear las necesidades que han enfrentado por los pasados desastres y a la vez poder expandir sus negocios. Algunos de estas ayudas expiran en este mes de mayo.

La congresista hizo la exhortación durante la celebración del Foro: Oportunidades de Fondos Locales y Federales celebrado hoy por la Asociación Productos de Puerto Rico (APPR) en su evento Hecho en Puerto Rico. En el foro también participaron Manuel Cidre, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y expresidente de Asociación Hecho en Puerto Rico; Francisco Parés, secretario del Departamento de Hacienda; y la licenciada Maretzie Díaz, subsecretaria Programa CDBG-DR.

“Puerto Rico tiene acceso a un sinnúmero de ayudas federales a través de agencias como FEMA, Vivienda, SBA entre otras que aportan al desarrollo de la industria privada y los pequeños negocios en la isla. La subvención de los fondos CDBG-DR que conseguimos para Puerto Rico es reconocida como la más grande que se le ha hecho a una jurisdicción desde que el programa fue creado, con un total de sobre $20 mil millones, dinero que se otorga en partidas”, explicó la comisionada.

A modo de resumen, la subvención de divide de la siguiente manera:

Sobre $1.5 mil millones para “unmet needs” (trabajos de recuperación que no están cubiertos por otras agencias, como FEMA o US Army Corps of Engineers

Sobre $8.2 mil millones para “unmet needs”.

Sobre $8.2 mil millones para fondos de mitigación. Estos mayormente se utilizan para programas que reducen el riesgo de daños a la infraestructura, inundaciones, entre otros. Básicamente ayudarnos a que estemos mejor preparados para desastres futuros.

Sobre $1.9 mil millones para reparaciones a la red eléctrica

Sobre $277 millones para “unmet needs”.

El Departamento de Vivienda ha estado trabajando con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para desarrollar sobre 20 programas que permitirán que residentes de la isla puedan participar y se puedan beneficiar de los fondos disponibles. Entre estos, hay algunos que tienen un enfoque económico que entiendo les puede interesar, como el Programa de Financiamiento para Pequeñas Empresas, Programa de Renacer Agrícola y el Programa de Incubadoras y Aceleradoras de Pequeñas Empresas.

“Desafortunadamente, muchas de estas ayudas pasan por desapercibidas y no se aprovechan, al máximo. Por ende, les exhorto a que visiten la página de CDBG-DR Puerto Rico donde están los detalles de los 27 programas de CDBG-DR y las instrucciones para solicitar. Nuestra oficina siempre estará disponible para brindar asistencia”, dijo la congresista.

La Administración de Pequeños Negocios o SBA es la agencia federal líder en ayudar a las empresas. Algunos de los programas son:

Programa de préstamos conocido comúnmente como el PPP (Payroll Protection Program) diseñado para proveer un incentivo directo para pequeños negocios para que puedan mantener sus empleados en la nómina. Según la data más reciente provista por SBA en Puerto Rico se han aprobado sobre 27,000 préstamos equivalente a sobre $910 millones de dólares. La fecha límites es el 31 de mayo de 2021 o hasta que se agoten los fondos.

Economic Injury Disaster Loan (EIDL), busca ayudar a pequeños negocios para que puedan cumplir sus obligaciones financieras y gastos de operación que no se pueden cubrir debido a consecuencia de un desastre ocurrido, en este caso la pandemia del Covid-19. Según la data más reciente provista por SBA en Puerto Rico se han aprobado sobre 25,000 préstamos que equivale a sobre $1.3 billones de dólares.

El programa para subvenciones para operadores de locales cerrados o “Shuttered Venues Grant” proporciona subvenciones para locales de entretenimiento en vivo elegibles afectados por la pandemia.

El Fondo de Revitalización de Restaurantes (RRF) facilita a los solicitantes elegibles fondos equivalentes a su pérdida de ingresos debido a la pandemia. Los beneficiarios no tienen que reembolsar la financiación mientras que los fondos se utilicen para usos aprobados a no más tardar del 11 de marzo de 2023. La fecha límite para solicitar estos fondos es hoy lunes 24 de mayo de 2021 hasta las 8:00 p.m.