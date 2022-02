La comisionada residente Jenniffer González Colón indicó que el proyecto de ley Build Back Better, aprobado por la Cámara de Representantes federal, no resta poder a Puerto Rico sobre las nueve millas náuticas bajo jurisdicción estatal.

Las expresiones surgen a raíz de lo manifestado por el presidente del Senado, , José Luis Dalmau Santiago, quien mostró preocupación por el proyecto. “Desconocemos qué interpretación hicieran en Puerto Rico sobre ciertos artículos del proyecto de ley, mejor conocido como Build Back Better, pero con gusto podemos aclararle lo aprobado. Parte de mi agenda de desarrollo económico es promover la diversificación de fuentes de energía. A esos fines, presenté el H.R. 1689, Offshore Wind for Territories Act, legislación bipartita que autorizaría al Departamento del Interior a estudiar y, de ser viable, llevar a cabo proyectos de energía eólica en aguas federales adyacentes a Puerto Rico y el resto de los territorios. La medida contiene lenguaje claro estipulando que solo aplicaría a aguas federales (‘shall not include any area conveyed by Congress to a territorial government for administration’) y requiere consultas con los gobernadores de los territorios”, indicó por escrito la comisionada residente.

Añadió que el Build Back Better Act aprobado por la Cámara de Representantes federal incorpora “una porción de mi medida”.

“Aunque el lenguaje es más sencillo, en ninguna parte menciona que se le estaría quitando a Puerto Rico el poder sobre las tres (3) leguas marinas, equivalentes a nueve (9) millas náuticas, que caen bajo jurisdicción estatal. El Congreso cedió la administración de estas aguas al Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley Pública 96-205 del 12 de marzo de 1980. Ni el H.R. 1689, ni el Build Back Better Act contienen lenguaje derogando esta ley”, insistió González Colón.

“El Senado federal continúa estancado en cuanto al Build Back Better Act, pues la posición del Senador Joe Manchin de West Virginia no ha cambiado. Sin embargo, debo recalcar que el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, presidido por Manchin, publicó en diciembre una porción revisada del proyecto con los asuntos que caen bajo su jurisdicción. La porción autorizando los posibles proyectos de energía eólica en aguas federales adyacentes a los territorios contiene lenguaje similar al de mi medida, clarificando que no impactaría aguas estatales (‘does not include any area conveyed by Congress to a territorial government for administration’)”, finalizó.

Esta mañana, en conferencia de prensa, Dalmau Santiago indicó que cabildea en Washington en contra de una disposición del proyecto Build Back Better que, según él, impediría por décadas que Puerto Rico pueda desarrollar proyectos de energía eólica oceánica en las aguas territoriales del Estado Libre Asociado.

“Claro que esto tiene un impacto en el mismo momento en que estamos tratando de tener fuentes de energía renovable”, dijo Dalmau Santiago y sostuvo que la semana pasada cursó una carta a varios congresistas en las que les pide que intervengan en la discusión de la medida que en estos momentos está ante el Senado federal.

“En la Sección 71002 incluyeron una cláusula quitándole a Puerto Rico la jurisdicción de las nueve millas náuticas que tenemos”, indicó el presidente senatorial.