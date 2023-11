La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, dejó claro este domingo que continuará adelante con su campaña para la gobernación, durante un encuentro ante cientos de personas que formarán parte de su equipo electoral, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Manatí.

La comisionada residente aprovechó la ocasión para anunciar que ya tiene escogida a la persona que le acompañaría en la papeleta aspirando a la comisaría residente, aunque no reveló su nombre. Anticipó que estarían radicando formalmente sus aspiraciones próximamente, pero sin dar una fecha específica.

González Colón estuvo acompañada por los alcaldes de Florida (José Gerena), Lajas (Jayson Martínez), Gurabo (Rosachely Rivera), Manatí (José Sánchez) y Bayamón (Ramón Luis Rivera, hijo), así como el representante Carlos “Johnny” Méndez y varios aspirantes a otras posiciones electivas.

La comisionada residente agradeció a las personas que participaban del taller electoral, que aseguró estaban allí de manera voluntaria, y que le ayudarían a conseguir los endosos que requiere la Comisión Estatal de Elecciones para “ser la candidata oficial del PNP” y para la victoria “para el cambio que requiere Puerto Rico”.

“Yo tengo claro que la razón por la que estoy aquí es para escucharlos a ustedes, para estar en la calle, para un gobierno de servicios, de la gente humilde, de nuestras personas con impedimentos, de los que no se habla, para nuestros envejecientes que a veces están solos en sus casas, sin servicios de amas de llaves o con condiciones de salud que le impiden acceder a un servicio de salud con médicos, porque hemos perdidos muchos médicos y profesionales de la salud, y hoy una cita le puede tomar a usted cinco meses, seis meses, un año. Yo quiero cambiar eso. Y no es solamente que quiero. Es que lo vamos a cambiar”, afirmó González Colón ante sus seguidores.

“Puerto Rico quiere un cambio. Queremos un nuevo derrotero, queremos trabajar por nuestra gente. Por eso hay que seguir sumando. Y este movimiento que está aquí, es un movimiento de sumar para Puerto Rico, de cambiar para mejorar, de cambiar para superarnos, de cambiar porque podemos hacer los cambios que Puerto Rico requiere”, afirmó la comisionada residente.

En su mensaje resaltó repetidamente su gestión en Washington y los fondos que se han destinado a Puerto Rico para diversos fines, así como el proyecto radicado ante el Congreso que busca la estadidad para Puerto Rico.

Subrayó, además, aspectos prioritarios como la importancia de asegurar una buena educación, atender la crisis económica y los altos costos de vida, la renovación del sistema eléctrico, bajar contribuciones a la clase trabajadora, atender la situación de bajos ingresos de los pensionados, mejorar la seguridad pública para “garantizar la paz” en las calles y que no haya tanta criminalidad.

González Colón anunció a que “tengo una persona que quiero que me acompañe para que sea mi comisionado residente en Washington”, y pidió un voto de confianza para que le acompañara a su radicación de la candidatura a la gobernación, “y a esa radicación acudirá mi candidato a comisionado residente, para juntos radicar por Puerto Rico”.

“Yo les voy a decir esta semana dónde y cuándo. Y les voy a decir también que quiero presentar mi equipo de trabajo. Esta campaña no la dirige la oposición, esta campaña no la dirigen los que están en mi contra, la dirige un grupo de personas humildes que quieren echar pa’ alante a Puerto Rico. Y vamos a seguir a nuestro ritmo”, afirmó.

La campaña de González Colón no confirmó números de asistencia a la actividad, que a simple vista pareció reunir cerca de un millar de personas. En cambio, su director de campaña, Aníbal Vega Borges, indicó que ya contaba con “los 1,200 recolectores de Jenniffer González y ellos estaban entregando también la plantilla. Cada uno de esos recolectores tiene 15 personas para identificar, o sea, que antes del día 30 de noviembre, antes de que ella radique, ya tenemos más de 18,000 endosos para ella”.

La comisionada residente, en respuesta a preguntas de la prensa, indicó que si bien el senador William Villafañe dejó entrever el mismo domingo que aspiraría al puesto de comisionado residente en Washington, no se trata del candidato que presentaría próximamente como su compañero de papeleta.

Además, en los casos de Mayagüez y Ponce, cuyas alcaldías atraviesan por diversos problemas, aseguró que estaba endosando las candidaturas a la alcaldía presentadas por Evelyn Vázquez en Mayagüez y por Pablo Colón para Ponce.

Asimismo, González Colón aseguró que su campaña electoral tendrá “una estructura distinta”, que será “de abajo hacia arriba, no como estamos acostumbrados a verlo en política”, y que correrá “el pueblo y cada una de sus áreas”.

Agregó, en respuesta a por qué no había portavoces en su campaña, que “la portavoz de esta campaña soy yo. La portavoz del mensaje de cambio soy yo. Y todos aquellos que me quieran ayudar, son bienvenidos”.

Por otro lado, ante la invitación que había hecho la campaña del gobernador Pedro Pierluisi, con fecha límite para el 5 de noviembre, para que reconsiderara su postura y evitara una primaria para la gobernación, retomando la comisaría residente junto a Pierluisi, González Colón respondió con la sonora reacción a su favor de la audiencia que estaba reunida en el Centro de Convenciones de Manatí.

“Yo creo que la mejor muestra la tienen aquí hoy, que hay un poder de convocatoria. Pero más que un poder de convocatoria, hay una voluntad del pueblo de hacer los cambios. La gente que está es voluntaria, no vino obligada. Aquí no hubo guaguas, aquí no hay contratos”, afirmó.

Agregó que “no culpo a los alcaldes y legisladores que han respaldado al gobernador, porque cada municipio y cada alcalde va a velar porque no le paren las fuentes de ingresos a sus proyectos. Y yo sé que con todos los fondos federales que yo he traído a Puerto Rico hay muchos millones de pesos que todavía no se han usado, y los alcaldes no quieren que en este tiempo de primarias le paren la pluma, le paren carreteras, le paren puentes, le paren encintados, o proyectos que tienen aguantados hace tres años y que todavía no se han dado. Así que no voy a cuestionarles a esos alcaldes lo que están haciendo. Yo sé que después de las primarias vamos a trabajar juntos para ganar en grande a Puerto Rico”.

Su director de campaña, en respuesta a la pregunta de si les preocupaban las denuncias de persecución por apoyar a González Colón, que “el día 2 de junio, aquellas personas que se crean están con ellos (la campaña de Pierluisi) se van a llevar la sorpresa, porque hay muchos, muchos, muchos empleados estatales, servidores públicos tapaítos, que son los que le van a dar la sorpresa”.

Entretanto, la campaña de Pierluisi lamentó que González Colón decidiera ignorar su invitación y continuara adelante con su campaña para la gobernación.

“Nosotros le hicimos la proposición y que ella pudiera recapacitar y que le diera al partido unas mayores posiciones para ganar. Pero, si realmente ella quiere competir, no tenemos ningún problema con eso. Y pues nos enfrentaremos y la derrotaremos”, afirmó Edwin Mundo, director de campaña de Pierluisi.

“Le hicimos la invitación, para evitarle al partido botar $5 millones en una primaria que no tiene lógica, y así enfocarnos en los demás candidatos y ayudar al partido en este proceso. Pero si ella decide aspirar… eso da a indicar, aunque había poco respaldo del liderato allí”, lamentó Mundo. “Así que, habrá primarias, y contaremos los votos”.