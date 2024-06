Es hora de que el Departamento de Justicia, como principal abogado del gobierno de Puerto Rico, inicie una investigación para auscultar la posibilidad de alguna violación de cumplimiento en el contrato que se hizo mediante una alianza público-privada con LUMA Energy para la operación del sistema y distribución de energía en la isla, señaló la comisionada residente en Washington y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González.

“Yo creo que el Departamento de Justicia debe investigar los elementos del contrato en su cumplimiento y las cláusulas que deben invocarse para resarcir daños”, afirmó González, tras participar de la inauguración del Programa Domiciliario y Centro Ambulatorio de Rehabilitación Psicosocial de Asuntos del Veterano, en Hato Rey.

¿Usted no cree que la Autoridad para la Alianza Pública Privada es la que debe hacer esa labor? , cuestionó la prensa a la política.

“Debería hacerla. Es su función hacer esa labor de fiscalización, pero no lo ha hecho en estos dos años... pero, en la parte legal, entiendo que el Departamento de Justicia como abogado del pueblo de Puerto Rico, como abogado del gobierno, debe también ser puntual y que no se vea que esto es solamente una oficinita que va a fiscalizar eso. Yo también envío un mensaje de seriedad del asunto”, respondió al insistir en que la fiscalización es imperante considerando las asignaciones millonarias con fondos federales que se han destinado para reestructurar el sistema energético de la isla.

González ha sido fiel crítica de LUMA Energy y constantemente ha solicitado fiscalización hacia el operador privado, que en días pasados solicitó al Negociado de Energía aprobar otro aumento de 1.4 centavos en el kilovatio por hora en la factura de la luz, aludiendo que se trata de un ajuste trimestral por el costo de combustible. Además, solicitaron un incremento de cerca de $60 millones a su presupuesto alegando que el dinero asignado no les da para cubrir gastos que incluyen mantenimiento a luminarias públicas, conexiones comerciales, mantenimiento correctivo y preventivo y mejoras a su sistemas de facturación, según ha trascendido públicamente.

“Yo creo que la gente de LUMA ha perdido la noción de la realidad de lo que vive el pueblo de Puerto Rico. Cuando se otorgó esta contratación, se hizo ellos conociendo las condiciones del sistema, las condiciones ambientales y la probabilidad de huracanes en la isla. Y cada vez que hay una controversia pública surge como manera de solucionarlo el que se imponga un aumento... un nuevo cargo si es que se van a arreglar los enseres eléctricos, un nuevo cargo si es que hay que cortar vegetación, un nuevo cargo si es que hay que entrar en una nueva planta generatriz. Yo creo que esto ya dejó de ser gracioso el que está compañía no hable de lo que se programó cuando se llevó a cabo esta contratación. Todas estas cosas tenían que ser previsibles”, manifestó González.

Mostró preocupación de que queden relegadas tareas básicas en el servicio de distribución y transmisión como lo es mantener el despeje y desganche de vegetación.

“Si hablamos de las economías que este contrato debió llevar (debemos preguntar), ¿cuánto están gastando en hoteles (para pesonal contratado)?, ¿cuánto están gastando en empleados de afuera?, ¿cuánto están gastando en cosas que pudiera costarle menos al pueblo de Puerto Rico?, ¿Por qué tienes que seguir aumentando las cuantías para hacer trabajos que antes se hacían a otro precio?”, cuestionó la comisionada residente.

Agregó que estas son interrogantes que tanto LUMA Energy, Genera PR y el Negociado de Energía deberían responder y que serían discutidas en una vista que solicitó al Congreso de Estados Unidos para analizar el tema de problemas continuos en el sistema de energía de Puerto Rico. Sostuvo que la vista podría efectuarse a finales de julio en el subcomité de Recursos Naturales, pero aún no hay fecha exacta provista. Asimismo, está pendiente el listado de invitados a deponer.

“A mí me preocupa muchísimo que todavía no hemos alcanzado la mayor demanda energética que debe alcanzarse para el mes de julio y agosto en términos de generación. Me preocupa que estamos todavía en la temporada de huracanes, y aquí sin un viento ya se va la luz. Me preocupa también, en términos de Genera, cuántas solicitudes de permisos se hayan sometido o no para instalar una nueva planta generatriz en Puerto Rico o cuántos permisos para hacer los upgrades a plantas existentes se han formalizado. Mi impresión es que ninguna... no podemos esperar a tener un huracán y el impacto de una tormenta en Puerto Rico para entonces ver qué vamos a hacer. Ya es momento, los fondos están ahí. Y si es el gobierno federal a través de la EPA (Agencia Federal de Protección Ambiental) o el Departamento de Energía los que están incumpliendo, están arrastrando los pies, pues por eso también estoy convocando al Congreso de Estados Unidos, en este caso el Comité de Recursos Naturales en la Cámara, para que nos ayude a poner también a las agencias federales en su sitio”, acotó.