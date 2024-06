Molesta por las condiciones energéticas que enfrenta el país, la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, afirmó este viernes que sus esfuerzos para que el pueblo tenga un mejor servicio de electricidad se centrará en la fiscalización contra la empresa LUMA Energy.

Además, prometió que uno de los primeros esfuerzos que realizaría, de ganar la gobernación, será ordenar al secretario de Justicia que designe a revisar la posibilidad de cancelar el contrato a LUMA Energy.

“Yo voy a fiscalizar y voy a seguir fiscalizando”, sentenció durante una conferencia de prensa que ofreció tras reunirse con el candidato electo a comisionado residente, William Villafañe.

Pero, ¿cómo será esta fiscalización?

“Voy a estar no encima de ellos. Yo voy a estar como un policía encima de alguien que delinque. Así que no va a haber tregua, en mi caso no va a haber tregua”, indicó González.

Expresó que su malestar se debe a que, en plena temporada de huracanes, y desde antes, se registran múltiples problemas en el servicio.

“No ha pasado un viento y ya estamos viendo interrupciones prolongadas en el servicio eléctrico. El escuchar decir que hubo un pajarito que tumbó una línea de transmisión, me recuerda cuando había unos animalitos en los contadores que provocaban los aumentos en la luz. Yo creo que ambas explicaciones, por más verídicas que sean, son risibles. Y yo entiendo, habiendo conseguido la mayor cantidad de fondos federales en la historia, precisamente para reparar el sistema de distribución y de transmisión a nivel federal, que el dinero no se ha utilizado todavía, no se hayan completado los procesos para adquirir nuevas plantas. Aquí hay dos cosas. Una cosa es la generación y otra es la distribución y las dos están fallando”, precisó.

En sus declaraciones, González dejó claro que LUMA no se ha comunicado con su oficina de comisionada residente para reclamar ayuda para acceso de fondos o mediar con agencias federales.

Dijo que, por ello, se comunicará con el alto ejecutivo de la empresa, Juan Saca, para conocer los problemas que enfrentan para llevar energía eléctrica a los ciudadanos de Santa Isabel, Aibonito y Coamo, tras una avería que se registró el pasado sábado. Además, se comunicará con la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para conocer si existe algún percance en la concesión de fondos a LUMA que retrasen, en algún modo, la reparación de la avería.

“Yo misma voy a llamar al señor Saca para que me diga cuál es el trámite que está esperando en FEMA y voy a llamar a FEMA para que me diga si, en efecto, lo solicitó y lo sometió y qué procede ahí. Pero, no podemos tomar por lo bajo que aquí hubo una asignación de casi $2,000 millones para despeje. No estamos hablando de $50 mil pesos. $2,000 millones no son pocas cosas para desganchar”, estipuló.

Ayer, jueves, Saca informó que se comunicarían con FEMA para conocer si se pueden hacer las reparaciones necesarias para los pueblos afectados de emergencia.

“En este caso en particular, no he conversado con FEMA directamente todavía, pero mi equipo lo ha hecho. Esto no es de la noche a la mañana. Tenemos que presentar un proyecto, ellos lo revisan, nos reunimos y vemos la viabilidad técnica de hacerlo. Tenemos que entender que la conversación es a qué le damos prioridad en este momento. (…) Son muchas necesidades”, informó el funcionario de LUMA.

Mientras, los alcaldes de Santa Isabel, Coamo y Aibonito convocaron a la ciudadanía a participar de una marcha en contra de LUMA Energy, pautada para este lunes.