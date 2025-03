La gobernadora Jenniffer González Colón entregó este jueves 27 títulos de propiedad a residentes de un proyecto multifamiliar construido por el gobierno en Comerío, llamado Brisas de la Sierra, y que llevan unos 15 años esperando por ser dueños de la propiedad.

Además, anunció que se le eliminó el gravamen que debían pagar de $15,000, el cual representaba $105 mensuales por 15 años.

“Al quitarse el gravamen, ya la propiedad es de ellos”, precisó la primera ejecutiva durante una conferencia de prensa.

Con el acto, que representa la primera entrega de títulos de propiedad que realiza esta administración, “se le hace justicia y se le da certeza legal sobre sus hogares”, señaló González Colón.

“No hace el sentido que si el gobierno le construyó la casa no se le dé el título”, añadió.

La comunidad está ubicada en el barrio Paloma de Comerío. Cada apartamento está valorado en unos $125,000 y fue construido por el Fideicomiso de Comunidades Especiales.

La gobernadora precisó que estas familias provenían de comunidades como Los 26, Villa Brava y Cielito cuando fueron reubicadas en Brisas de la Sierra.

“¿Por qué Comerío? ¿Por qué estos títulos? ¿Por qué ahora? Ustedes llevan esperando 15 años en la mayoría de los casos. El gobierno de Puerto Rico tuvo la iniciativa de hacer estas construcciones y darle vivienda adecuada a nuestra gente humilde en áreas de mayor necesidad. Sin embargo, una vez hace eso, el entramado legal, se olvidaron de lo más importante. Si la cosa no es suya, cómo usted reclama cuando tiene una emergencia. Porque entregar un título de propiedad no es para que se vea bonita para la foto, es porque si hay una situación de emergencia, usted puede reclamarle a las agencias, usted puede ponerle un seguro, usted puede tener un sentido de pertenencia para usted, para su familia. Usted no sabe qué momento pueden cambiar las cosas y le pueden quitar su casita y eso afecta a nuestra familia”, precisó.

Entre las personas que recibieron su título de propiedad está Lillian Fontanes Ortega, quien fue la primera residente de Brisas de la Sierra y quien encabezó la lucha por los títulos de propiedad. La mujer agradeció a todo el mundo que colaboró por este logro y a los residentes que la apoyaron.

“Cuando uno hace las cosas con amor se logra”, manifestó.

Por su parte, una mujer identificada como Lydia contó que su madre falleció esperando el título de propiedad. Dijo que ahora el gobierno les ha prometido hacer el trámite legal para que los hijos hereden la propiedad.

“Esa no debe ser la regla para nuestros residentes”, que mueran antes de recibir su título de propiedad, comentó la gobernadora, al indicar que todavía no saben cómo trabajarán con la situación.

Asimismo, González Colón prometió continuar con la entrega de títulos de propiedad. Dijo que los casos más difíciles son aquellos en los que ocurren invasiones.

Comentó que son unas 2,500 familias las que esperan en la actualidad por su título de propiedad y están ubicados en todos los pueblos.

Aclaró que no en todos los casos se le eliminarán los gravámenes. Dijo que depende de cada caso y a quién se le debe el dinero.