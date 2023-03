La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, se tiró al medio al revelar que considera, seriamente, en aspirar para convertirse en candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), para las Elecciones Generales del 2024.

Sin embargo, insistió, en que no tiene prisa por anunciar su decisión pues, todavía falta tiempo para que inicie el proceso oficial de candidaturas, señalado para diciembre de este año.

“Esa decisión no la voy a tomar ahora. ¿El no descartarlo? Claro. Yo creo que es la primera vez en que yo, seriamente lo estoy considerando, porque ha habido un reclamo serio de la gente. Pero esas decisiones no se pueden tomar, solamente, con lo que la gente quiere escuchar. Uno tiene que evaluar todo: la gente que piensa así y la gente que no piensa así”, confesó.

“Yo, cuando tomo decisiones, me gusta saber que lo estoy haciendo porque la gente lo está pidiendo. No por ambiciones personales de nadie y, quizás esa es la diferencia, verdad, que estamos acostumbrados a ver a los políticos: ‘Tal día anuncio, tal día digo tal cosa’. Ese no es mi caso y, yo voy a hacer toda esa evaluación. Pero no, claro que no lo estoy descartando. Lo estoy considerando seriamente”, insistió.

Las expresiones de González Colón, se dieron durante su participación de la reunión pública del Panel de Revisión de Servicios Hidrográficos (HSRP, por sus siglas en inglés), que es el Comité Asesor Federal para el Administrador de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), realizada este jueves en el Hotel Embassy Suites en San Juan.

Allí, a preguntas de la prensa, la comisionada residente aclaró, de una vez, que “no descarta absolutamente nada”. Esto, refiriéndose a un vídeo en el que manifiesta la necesidad de que el PNP “vuelva a sus raíces”.

“Yo no sé qué mensaje tú estás viendo, pero el mensaje que… el vídeo que yo hice no está descartando absolutamente nada. Al revés, ese vídeo que yo hice, lo que formula es que el PNP, como partido político, debe volver a su base, debe volver a sus raíces. Y, ¿cuáles son esas raíces? Son las raíces de la humildad, son las raíces de centrarnos en la discusión ideológica, de las reuniones de marquesina, de pueblo, de responderle a la gente”, expuso.

“Así que, esto no es algo que yo haya dicho por primera vez en ese vídeo. Lo he venido diciendo por los últimos años, es parte de las visitas que hago a los distintos pueblos y es un mensaje que le llevo a la base de mi colectividad, de reafirmar quién somos, a dónde vamos, qué queremos para Puerto Rico y, que el PNP, es el instrumento para lograr esos cambios”, agregó.

Igualmente, admitió que, continúa reuniéndose con la base de su colectividad en su interés de evaluar su futuro político.

“Sí, ese proceso… yo sigo evaluando, sigo escuchando la base, escuchando la gente y, como he dicho anteriormente, el momento para tomar una decisión sobre eso, no es hoy, no es mañana, no es el mes que viene; es en diciembre de este año cuando comience el proceso de radicación de candidaturas”, manifestó.

“Yo no tengo ninguna prisa en acelerar o tomar una decisión sobre eso cuando, todavía, estoy escuchando todos los sectores y toda la base en Puerto Rico.

Yo hago unas expresiones en ese mensaje que envío, a lo que es la razón del partido que fundó don Luis A. Ferré. No solamente yo, lo que fundó don Luis A. Ferré que, aun teniendo el poder económico, era una persona humilde y era una persona que buscaba velar por los más pobres y, yo creo que debemos volver a esa razón”, reiteró.

De otra parte, aseguró que “yo no estoy aquí, entrando a compararme con nadie, no tengo esa necesidad”. Asimismo, rechazó que, su participación en la Asamblea General del PNP, pautada para este fin de semana, sea un momento para medir fuerzas.

“Lo que pasa es que para eso es la reunión. Esta asamblea del PNP, es una asamblea para ratificar a los tres vicepresidentes; no solamente a mí y ratificar también a los presidentes de ciertos organismos auxiliares. Así que, esa es la razón por la que se convoca esta asamblea, es puramente programática, en términos de reglamento. Yo no veo esto como medir fuerzas”, argumentó.

“Yo no he anunciado ninguna candidatura, ¿verdad? Así que, la actividad, yo sí estoy invitando… esta es una actividad que se hace todos los años. Yo fui el año pasado a la que hubo en Manatí. Y como siempre, he participado en las cosas de mi colectividad, como vicepresidenta del partido. Yo no tengo que medir fuerzas con nadie porque yo, donde tengo que estar es escuchando a la gente. escuchando a la base, a nuestros delegados. Estoy invitándolos a participar”, sostuvo.

Entretanto, resaltó que se siente “muy cómoda, muy tranquila”.

“Yo creo que escuchar es importante y, mantener los pies en la tierra, mantener ese contacto con la gente. Así que, esta asamblea lo que va a demostrar es que el PNP está organizado, que el PNP está listo y que el PNP es el partido más grande en Puerto Rico, ideológico. Y en ese sentido, envían más que para una cuestión interna, luego de las asambleas de otras colectividades o de aquellos que no se atreven a hacer actividades públicas”, apuntó.

“Yo creo que esto es una muestra de que el PNP está organizado, que está listo y tiene las mejores candidatas en los puestos en las próximas elecciones”, añadió.

En cuanto a su relación con el gobernador y presidente de su Partido, Pedro Pierluisi, la comisionada señaló que: “(Está) bien. Nosotros tenemos una relación de trabajo”.

“De hecho, nos saludamos el sábado pasado en una actividad en Lajas, precisamente del PNP, del compañero senador Thomas Rivera Schatz. Así que, aquí no puede haber diferencias y, nosotros coincidimos en muchas cosas y diferimos en otras, pero la relación, todo el que conoce al gobernador y me conoce a mí, sabe que trabajamos por el bien de Puerto Rico, como lo hago con todo el mundo”, resaltó.

“Es que ustedes ya están dando por hecho, verdad, unas cosas. Yo creo que nosotros vamos a tener que tomar pues, una evaluación de qué vamos a hacer, si vamos a escuchar el pueblo como lo estamos escuchando. Si uno sigue viendo lo que estoy viendo”, acotó.

Sobre el anuncio de otros aspirantes a la comisaría residente, dijo que “el cargo está ocupado”.

“En este caso, yo soy la comisionada residente, todavía quedan dos años para unas elecciones generales, verdad, y, yo creo que hay gente que piense que, por manifestar cuáles son sus aspiraciones hoy, van a adelantar las elecciones y esa no es la realidad. Faltan dos años para unas elecciones. Estamos a mitad de un término”, destacó.

“Hay gente que no se enfoca. Yo estoy enfocada en el trabajo que estoy haciendo en Washington. Esto es parte del trabajo que estoy haciendo y, lo voy a continuar haciendo. Vuelvo y te digo: el mecanismo interno o de ley, es en diciembre de este año. Las elecciones son en noviembre del año que viene, todavía”, asintió.

“Hay quienes tienen una fijación con hacer campaña los cuatro años. yo estoy enfocada en trabajar y someterme a la jurisdicción del pueblo para que me evalúen”, concluyó.