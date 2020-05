La comisionada residente en Washington Jenniffer González dijo estar a favor de la reapertura económica partiendo de una premisa: “tenemos que aprender a vivir con este virus y esta enfermedad y eso requiere que se tomen medidas que nos van a cambiar el estilo de vida natural”.

Así lo indicó la funcionaria a su llegada a la Fortaleza donde se estaría reuniendo hoy con la gobernadora Wanda Vázquez Garced y jefes de agencias gubernamentales para abarcar diversos temas, incluida la discusión del desarrollo económico de la isla y el estatus de todos los fondos federales asignados a Puerto Rico para atender la emergencia de la COVID-19.

“La realidad es que nosotros tenemos que empezar a abrir. No todo el mundo vive de un cheque del gobierno. Tenemos mucha gente del sector privado que no tienen acceso a los recursos y, evidentemente, si se coarta esa oportunidad de trabajar se crea un disloque no solo en la economía, sino un disloque a nivel familiar”, dijo González.

Resaltó que la reanudación de las operaciones comerciales y de manufactura deben estar atadas a protocolos estrictos de seguridad y dijo estar consciente que esas medidas cautelares “en muchos casos” requerirá de “nueva reglamentación”.

Expresó que habrá áreas comerciales “como los cines” que tomarán más tiempo en reabrir, pero sostuvo que otros sectores pueden comenzar el proceso de inmediato.

“Tienes abiertas hoy las tiendas de cadenas pero tienes a pequeños y medianos comercios que están cerrados y que deben ir abriendo en igualdad de condiciones poco a poco… son cosas que tenemos que ir evaluando”, indicó.

De otra parte, mencionó que otro tema de discusión con la gobernadora y los jefes de agencia es saber cuál es el plan del gobierno de Puerto Rico con los $2,200 millones asignados a nivel federal a través de la Ley CARES Act.

“Ese dinero está aquí…sé que se ha sometido un plan a la Junta (de Supervisión Fiscal) para el uso de ese dinero”, expresó.

De hecho, dijo que su sugerencia es que parte de los fondos se transfieran a los municipios pues han tenido gastos fuera de sus presupuestos para atender la emergencia del coronavirus mediante diversas iniciativas que van desde hacer las pruebas de la COVID-19 en los pueblos hasta entregar alimentos y productos de higiene a los ciudadanos.

“La realidad es que los empleados municipales están haciendo muchas de las funciones del gobierno estatal”, señaló.

Manifestó estar consciente que el desembolso o distribución de ayuda a los ciudadanos a través de los diversos programas de las agencias pudiera depender de las trabas que se les estén imponiendo a nivel federal o en los monitores que tengan departamentos como el de Educación, Vivienda o Salud.

“Vamos a estar casi todo el día aquí con los jefes de agencia para ver qué les falta, dónde están qué trabas tienen”, indicó.

Asimismo le dará seguimiento en el Departamento de Hacienda para ver qué data hace falta para “acelerar” el pago de $1,200 de estímulo económico federal para veteranos, pensionados y beneficiarios del seguro social.

“Esta es la primera crisis de esta magnitud mundial que vivimos en Puerto Rico para la que tenemos el dinero para poder mitigar y tenemos por lo menos desembolsados ya más de $5 billones exclusivos para el coronavirus”, sostuvo.