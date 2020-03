Para la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el trabajo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir la pandemia del coronavirus Covid-19 ha sido diligente.

“Trump está atendiendo toda esta situación con premura. Yo creo que las acciones en términos financieros han sido inmediatas. La aprobación en menos de una semana de dos medidas legislativas, y no van a ser las únicas, van a haber otras. Además, que se haya declarado una emergencia nacional permite el acceso a más fondos y a FEMA [Agencia Federal para el Manejo de Emergencias]”, sostuvo en entrevista telefónica.

Entre las ayudas económicas aprobadas por la Casa Blanca, la lideresa del Partido Nuevo Progresista destacó el aumento para Puerto Rico de $183 millones para Medicaid y la realización de pruebas de coronavirus de forma gratuita.

PUBLICIDAD

Asimismo, resaltó una ayuda que está disponible para los pequeños y medianos comercios.

“Negocios de 500 empleados o menos van a tener acceso a hacer préstamos para poder pagar su nómina, por lo menos, hasta ocho semanas con un tope de $1540 por empleado, por semana”, explicó González, afiliada al Partido Republicano.

Además, el aumento de $500 millones para el Programa WIC –a nivel nacional– y de $100 millones al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para los territorios, siendo Puerto Rico al que le tocará “la porción más grande”.

“También, todo lo que tiene que ver con los días de vacaciones y enfermedad que van a estar disponibles para cada empleado en el sector privado, eso incluye a las personas que lo van a cuidar”, añadió.

Otras medidas que enfatizó son: $400 millones para los Bancos de Alimentos, que los ventiladores y equipos médicos respiratorios esté cubierto por las pólizas de seguro y todo lo relacionado a la telemedicina.

Por otro lado, adelantó algunos proyectos que se encuentra trabajando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“El presidente está trabajando con el Tesoro un paquete $50 mil millones para la industria aérea. $150 mil millones para cualquier otro sector que se vean impactos en la economía de Estados Unidos. Los dos cheques. Y los $300 mil millones para préstamos de pequeños y medianos negocios, que ya están disponibles”, desglosó.

Para la comisionada residente, estas medidas son importantes ya que aliviarían el impacto que sufrirá la economía de la república norteamericana y, por ende, en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Todavía no hemos visto el impacto severo que esto va a tener en la economía nacional y local. Por eso es bien importante controlar y que la gente entienda que esto no es vacilón, esto no es broma. Lo que está pasando en otros países europeos puede poner en riesgo la vida de muchas personas en Puerto Rico y comprometer nuestro sistema de salud”, manifestó.

Busca traer farmacéuticas

En otros temas, González hizo hincapié en su labor de traer a suelo boricua, por razones de seguridad nacional, diversas industrias que se encuentran establecidas en otros países.

“Yo he estado en comunicación con la Casa Blanca y con el liderato legislativo para que a nivel de Defensa Nacional se traiga a territorio americano las fabricaciones de biofarma y productos farmacéuticos que hoy se están haciendo en Italia, China y otras jurisdicciones. Y que por asunto de seguridad nacional deben ser fabricados en territorio doméstico, americano. Puerto Rico tiene la capacidad para manejar los mismo, tiene la capacidad de traerlos a la Isla. Tenemos varias plantas que están operaciones para recibirlos y la petición ha sido acogida por la Casa Blanca. Esperemos alguna de estas cosas ocurrir en las próximas semanas”, añoró.