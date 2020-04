“No todos nuestros niños están bendecidos con hogares donde no falta nada”.

Con esas palabras, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, le cursó una carta a la gobernadora Wanda Vázquez en la que urgía la reapertura de los comedores escolares para brindarles alimentos a los estudiantes, en especial a los de escasos recursos.

“Ambas sabemos que para muchos de nuestros niños de comunidades marginadas y de la ruralía, aunque nos duela admitirlo, los programas de alimentos escolares son en efecto la principal fuente de una nutrición adecuada a diario”, se deprende de la misiva.

La cuarentena en Puerto Rico comenzó el pasado 15 de marzo y, hasta el momento, se extenderá hasta el 3 de mayo.

González destacó que desde el pasado 25 de marzo el Departamento de Agricultura federal (USDA, en inglés) emitió la autorización para que todas las jurisdicciones exploren alternativas para continuar proveyendo los servicios de nutrición infantil y alimentos escolares aun cuando no se pueda mantener el funcionamiento normal de las instalaciones educativas.

Sin embargo, el secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, se ha negado a auscultar alternativas para abrir los comedores escolares. Precisamente, esta tarde, el titular reiteró en declaraciones escritas que a través de la Autoridad Escolar de Alimentos y la Agencia Estatal de Servicios de Alimentos y Nutrición la agencia ha donado a organizaciones sin fines de lucro un total de 350,000 libras de alimentos, “lo que representa 4,112,563 raciones”, calcularon.

En las declaraciones de esta tarde no especifica cuántas de esas raciones llegaron a los estudiantes del sistema de educación público del País.

“Estas entidades aún con su más gallardo esfuerzo no tienen el alcance que tienen los Comedores Escolares especialmente en cuanto a llegar a todos los que tengan necesidad en áreas rurales. Me ha llegado el reclamo de cómo esto constituye una situación penosa para las familias en momentos en que no es fácil la movilidad y los ingresos se encuentran afectados. Por esto, le urjo a que ejerciendo su liderato atienda ese reclamo y dirija al Secretario de Educación a que se tomen los pasos necesarios para que a todos los niños y jóvenes a quienes se les había provisto el servicio de alimentación escolar se les continúe proveyendo de modo completo, sin que se requiera movilizarse mucha distancia de sus hogares”, solicita González.

La comisionada residente indicó que el personal de los comedores podría recibir cooperación de las autoridades municipales y las comunidades. Además, destacó que la reapertura deberá ser implementando las medidas de protección necesarias para el personal y los niños como, por ejemplo, horarios escalonados y servicio para llevar.

También, apuntó que existen fondos federales por si se necesitara incurrir en gastos adicionales para lograrlo.

Aunque la primera ejecutiva del País ha manifestado que próximamente anunciará los negocios que podrán comenzar a reabrir en medio de la pandemia, le dijo ayer a Primera Hora que, “por el momento”, no contempla reabrir los comedores escolares para proveerles servicios de desayuno y almuerzo a los menores de edad y familias que estén necesitadas de este servicio a causa del grave impacto económico que ha provocado la emergencia.

“Señora Gobernadora, esta necesidad es apremiante y va directo al riesgo a los más vulnerables. Sé que su visión es la de la máxima protección de nuestro pueblo y parte de eso debe ser que nuestros niños no carezcan de alimentación por resultado de esta emergencia. El bienestar de estos niños vale cualquier sacrificio. Es crítico actuar con rapidez dentro de las flexibilidades que se han concedido y agotar todos los remedios disponibles”, culminó la misiva.

Educación seguirá donando

Por otro lado, el secretario de Educación adelantó que, próximamente, según sea aprobado por la Food Nutrition Service (FNS), estarán donando otras 179,607 libras de alimentos, lo que sobrepasaría las 5 millones de raciones de comidas.

La agencia detalló que la primera entrega, de 110 mil libras, fue donada al Banco de Alimentos y al Salvation Army. La segunda donación fue entregada a PR-VOAD (Volunteer Organization Active in Disaster) e incluyó 264 mil libras de alimentos que, a su vez, fueron distribuidos a 90 organizaciones con presencia en los 78 municipios. Igualmente, las entregas fueron aprobadas por FNS, adscrita al Departamento de Agricultura Federal.

“El propósito de estas donaciones es ofrecer alimentos a quienes más lo necesitan. Además de la comida, se ha hecho entrega de compras de alimentos en comunidades con necesidad que son identificadas por las organizaciones que están colaborando en el esfuerzo. En esta etapa de la emergencia, el Departamento de Educación está protegiendo a los empleados de comedores (64 % de ellos están en las edades de mayor vulnerabilidad a contagios) y sus familias”, dijo Hernández.