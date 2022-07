El prometido de la comisionada residente Jenniffer González, el estudiante de medicina José Yovin Vargas, admite que está un poco ansioso ante la cercanía del evento nupcial en el que se darán el “sí quiero”, una ceremonia que se llevará a cabo dentro de una semana y en la que sorprenderán a sus invitados con un baile dirigido por el famoso coreógrafo puertorriqueño Danny Lugo.

A ocho días para el gran evento, el novio de una de las líderes actuales del Partido Nuevo Progresista (PNP), habló por primera vez públicamente sobre su relación y ofreció detalles de lo que describe como uno de los momentos más importantes de su vida.

PUBLICIDAD

“Estoy un poquito nervioso, uno se pone como que tenso, pero nada que no se pueda sobrellevar”, comentó en entrevista telefónica con Primera Hora desde República Dominicana, país en el que cursa estudios en medicina.

Destacó que el enlace le “cambiará la vida” para siempre y que se trata de un evento en el que formalizará a través del matrimonio la relación de 20 meses que lleva con González. Además, destacó que aprovechará la última semana en soltería para sumergirse en los últimos detalles de la boda.

La ceremonia se efectuará el próximo sábado, 6 de agosto en la Parroquia Santa Teresita, en Santurce, y será oficiada por el padre Willie Peña, sacerdote de la iglesia Santa Bernardita. Esta parte será abierta al público.

“Estamos en esos detallitos finales. Tenemos agenda llena para medirme etiqueta, hay que reunirse con el cura, ensayos...”, acotó.

Por su parte, la novia -que tampoco puede ocultar el nerviosismo- agregó que también sacarán tiempo para realizarse las pruebas de laboratorio que se exige para los casamientos. “Además, tenemos que practicar el baile”, soltó.

Jenniffer González y José Yovin Vargas ( laurielizphotography )

¿Harán un vals o algo diferente?, se le preguntó a la pareja.

Resulta que los novios sorprenderán a los invitados a la recepción -que se llevará a cabo de manera íntima en un lugar no identificado de la capital- con un baile que ha montado el prestigioso coreógrafo Danny Lugo, quien ha trabajado para artistas como Luis Fonsi, Olga Tañón, Farruko, David Bisbal y Wisin & Yandel, entre muchos otros.

Sin ofrecer muchos detalles, el novio dejó claro que le fascina el sandungueo y que durante la fiesta bailará de todo. “De todo vamos a bailar: bachata, merengue, bolero, de todo... mejor que Shakira nos movemos”, expresó.

PUBLICIDAD

Explicaron que otra sorpresa durante el festín serán las fotos del “Love Story” que tomó la fotógrafa profesional Laurie Liz y que adelantaron a Primera Hora.

“Las fotos nos las tomamos en mi pueblo, Aguadilla, en la playa Punta Borinquen. Este es un lugar que tiene mucha historia desde la época española. Las fotos se hicieron en un área en la que hay unas ruinas. Realmente, quedaron bien bonitas y el día nos favoreció. Es verdad que hizo un poco de viento, y fue un poco de problema con el pelo, pero se pudo arreglar ese asunto. Fue un día espectacular”, explicó Vargas sobre las imágenes en las que optaron por vestir ropa casual.

La selección de la playa es porque, según el novio, son una pareja “acuática”.

De hecho, en una entrevista reciente con este diario la expresidenta de la Cámara de Representantes explicó que fue durante un pasadía en el Cayo Enrique, en La Parguera (Lajas), donde se conocieron.

“Él es fan de las tablas de surfing que tienen como un motor y así lo conocí... nos conocimos un viernes y domingo fuimos a dar una vuelta en bote por La Parguera. Desde ese día nos hemos hablado todos los días”, narró ella en aquel entonces.

Mientras, el novio recuerda que llegó ese día al cayo por invitación de un vecino, amigo común de ambos.

“Al principio estaba un poco nervioso porque la imagen que ella proyecta es de carácter fuerte, pero cuando compartimos es totalmente diferente. Y esa es una de las cosas que más me gusta de ella. La admiro mucho como mujer, como persona y le tengo mucho respeto. Además, siempre se lo he dicho, y lo repito, me gusta su humildad. Es una mujer humilde”, subrayó echando flores a la que será pronto su esposa.

PUBLICIDAD

Otras cualidades similares que tienen, además del amor al mar, es que ambos son carnívoros. Sin embargo, han optado por unirse recientemente al reto de llevar una dieta vegetariana. “Es un cambio en el estilo de vida que estamos haciendo juntos”, explica González.

Los deportes extremos también es algo que disfrutan hacer en pareja. En redes sociales se les ha visto hacer diversas actividades que incluyen: correr motora, practicar el deporte de tiro, o gozar de una aventura en Can-Am. “Somos ‘outdoor’, siempre andamos con un bultito de ropa y nos quedamos donde sea”, expresó Vargas en referencia a que también adoran acampar.

Aunque no han decidido dónde fijarán su lugar de residencia, una opción viable es Aguadilla, el pueblo del novio. De todos modos, mientras Vargas culmina sus estudios en medicina, la pareja viajará para encontrarse en cualquier espacio. “Hasta ahora eso no ha sido problema, siempre buscamos la manera de estar juntos, ya sea en Aguadilla, en Carolina (donde reside ella), en Washington (donde se desempeña como comisionada residente)”, puntualizó González.

¿Se visualiza trabajando en Puerto Rico cuando culmine sus estudios en medicina?, se le inquirió saber a Vargas, quien respondió en la afirmativa.

De paso, explicó que viene de una familia de galenos. Su papá es anestesiólogo y su madre y hermanos también son médicos.

“Mi familia casi completa ha seguido la carrera de medicina. Esto es algo muy bonito que abarca diversas especialidades y cada una tiene algo diferente... si me preguntas, me gusta la psiquiatría, creo que es una rama bonita y que impacta a mucha gente. La medicina interna también”, manifestó Vargas.

PUBLICIDAD

La comisionada residente asintió y agregó que percibe la pasión de su prometido por la salud. “Ahora él está haciendo prácticas en el hospital y todas las noches hablamos de los procedimientos, enfermedades y la pasión con la que lo hace, se nota. Esta es otra parte de él que he ido conociendo y te puedo decir que José es un buen samaritano y le gusta ayudar a todo el mundo. Es algo que está en su ser y sé que, como médico, con esa calidad humana, le añadirá mucho valor a la vocación”, expresó.

También le gusta la política y se considera un penepé de clavo pasa’o. De hecho, reveló que tanto él como otros miembros de su familia han sido funcionarios de colegio por el PNP en eventos electorales. Curiosamente, ese fue uno de los primeros temas de conversación que tuvieron aquel enero de 2021 cuando se conocieron.

¿Estás preparado para el mundo de la política?, le preguntamos a Vargas.

“Bueno, es que en términos personales soy un hombre preparado, estoy estudiando... lo que puedo decir es que estoy preparado para lo que venga. Yo apoyo a Jenniffer en su futuro político y lo que ella decida siempre, siempre la apoyaré. No tenemos miedo a cualquier evento que pueda surgir”, contestó.

¿Preparado para vivir, por ejemplo, en La Fortaleza?, indagamos ante el hecho de que exista la posibilidad de que su novia sea candidata a la gobernación y resulte electa.

Enseguida González salió al paso y respondió: “Nosotros todavía estamos empezando una vida juntos. No he anunciado ni he mostrado intención alguna de candidatura (a la gobernación) para hablar de cosas que son especulaciones. Ninguno de los dos hablamos con especulaciones. En esta relación nosotros nos decimos todo y eso me da mucha felicidad. Yo sé todo de él y él de mí. Lo discutimos todo y pa’ lante”.

PUBLICIDAD

Lo cierto es que hay un movimiento para que González oficialice una candidatura de cara a unas primarias con Pedro Pierluisi, quien ha confirmado su interés correr nuevamente para la gobernación. También es cierto que la comisionada residente nunca ha descartado a ese llamado de un sector de su partido.

“Lo sé (que hay un movimiento) y tanto a José como a mí nos lo dicen cuando hacemos eventos o salimos en familia. Y eso es un gran privilegio que piensen así de mí y que se lo digan a José. Para ambos es una gran muestra de humildad y lo buena que la gente es con uno. Y uno atesora esos buenos deseos”, reaccionó González.

Por su parte, Vargas dijo que admira cuando la gente en la calle los detiene para saludar a su novia o pedirle alguna foto. “Esto pasa con personas de todos los partidos y colores. Y eso pasa siempre. Ese amor y pasión de la gente es bonito”, afirmó.

Datos curiosos