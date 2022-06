El representante Jesús Manuel Ortiz González dijo hoy que “es una posibilidad real” que aspire a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD), pero sostuvo que esperará a que la Junta de Gobierno de la colectividad se exprese sobre la propuesta del presidente, José Luis Dalmau Santiago.

El también presidente del Senado propuso la semana pasada celebrar una consulta el 14 de agosto próximo en la que los electores afiliados al PPD, además de escoger a los miembros de la Junta de Gobierno, escojan entre un Estado Libre Asociado (ELA) mejorado o la libre asociación como opción de estatus político.

“Como miembro de la Junta de Gobierno creo que la propuesta del Presidente se tiene que discutir en la Junta de Gobierno. Luego de la discusión en la Junta y de saber qué cambia de esa propuesta yo estaré en posición de decir qué decisión yo voy a tomar de cómo participaré del proceso. No voy a descartar nada en este momento”, dijo el representante Ortiz González.

“Yo siempre he dicho que no lo descarto y he sido claro. Yo voy a trabajar por el PPD donde tenga que trabajar con el PPD”, sostuvo para agregar que la colectividad tiene que renovarse. “Ese es un reclamo de los populares y del País. En ese proceso yo voy a participar activamente”, indicó.

Cuando se le insistió si será buscando la presidencia, dijo que “donde yo tenga que estar para que el Partido vuelva a ser una institución como la que el País necesita en este momento, ahí estaré, pero aquí hay una propuesta que tiene que evaluarse en la Junta y luego que la Junta lo discuta, podré expresarle a los populares cuál va a ser mi participación”.

“Aquí no hay un proceso de candidaturas abierto no hay un proceso de fecha de radicación, no hay nada concreto. Aquí hay una propuesta del Presidente y la Junta la tiene que evaluar”, sostuvo.

Sobre la candidatura a la gobernación que anticipó la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, tan pronto Dalmau Santiago, anunció su propuesta la semana pasada, Ortiz González dijo que es su prerrogativa. “Eso yo lo respeto. Yo he decidido esperar el proceso correcto y luego de eso expresar mi posición a los populares”, indicó el legislador.

“No puedo decir eso responsablemente”, dijo cuando se le preguntó por expresiones que han trascendido en las redes sociales de que el anuncio de Maldonado es parte de una estrategia para abrirle el camino al excandidato a gobernador Charlie Delgado. “Yo le tengo mucho aprecio a la Alcaldesa, creo que ha hecho un gran trabajo en Morovis y el mensaje que yo quiero llevarle a los populares es un mensaje de calma. Es natural en un partido que se está reorganizando. El mensaje de renovación tiene que llegar, el rol más activo de la nueva generación de líderes tiene que darse y se tiene que dar ahora y yo voy a seguir siendo propulsor de eso. Ahora, no puede haber ataques personalistas, no puede haber agendas personalistas. Primero, aquí hay una sola meta: que la institución los suficientemente fortalecida para ganar una elección en 2022″, expresó Ortiz González.

“Yo quiero seguir el proceso correcto que es, el Presidente hace una propuesta, la Junta la evalúa y después vemos, qué es lo que queda en pie de esa propuesta. “Quiero ver en que termina la propuesta, podría muy bien haber una elección en agosto, como podría no haber, podría haberla en noviembre. Pueden ser muchos los escenarios”. indicó.

Dalmau Santiago, en declaraciones separadas, no reaccionó a la recomendación del presidente de la Cámara Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien sugirió que la elección que propuso para el próximo 14 de agosto el Presidente del PPD entre el electorado popular se posponga y que la consulta incluya otras preguntas. El líder senatorial dijo que convocará a la Junta de Gobierno del PPD para la semana próxima con el objetivo de discutir “este y otros asuntos”. Agregó que la convocatoria a la Junta “será temprano la semana que viene”, indicó. En esa reunión se van traer los planteamientos y allí los discutiremos”.

“Quiero llegar a la Junta de Gobierno. Yo hice un solo anuncio tanto para escoger la nueva Junta de Gobierno como para tratar el tema del status, que se expresen los populares. Creo que en eso de que se expresen los populares no debe haber controversia, en cómo se va a llevar a cabo el evento es lo que ha causado alguna, pero ha causado preocupación porque no han escuchado lo que voy a decir y lo diré cuando me reúna con la Junta”, sostuvo.

Dijo que el factor tiempo no debe ser un obstáculo porque “aquí las primarias para llenar una vacante de alcalde se hacen en 30 días y no creo que haya que hacer una gran esfuerzo para decirle a los popualres por qué votar en asuntos que han estado discutiendo por décadas”. Añadió que el comisionado electoral del PPD, Ramón Torres Cruz, le dijo que estaba listo “para la fecha que yo puse”.

“Yo propuse el 14 de agosto, vamos a consultarlo la Junta de Gobierno”, dijo Dalmau Santiago y agregó que esta tarde convocará a la Junta de Gobierno para el martes próximo.