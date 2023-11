El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González se sostuvo en la tarde de hoy lunes en su decisión de expulsar al ex presidente de la Cámara, José Ronaldo “Rony” Jarabo de la colectividad por endosar en tarima el domingo al alcalde novoprogresista de San Juan, Miguel Romero.

Ortiz González dijo que la Secretaría del PPD le entregaría a Jarabo hoy mismo una resolución notificándole que violó el reglamento de la colectividad y que es separado de todas las posiciones que ocupa en la Pava.

“Se le está separando de todas las posiciones que ocupa en la asamblea general, el consejo general, el consejo de ex funcionarios y del comité municipal de San Juan. Está fuera de sus posiciones oficiales. Se declara elector no afiliado y se le separa de sus funciones”, detalló Ortiz González en entrevista con GFR-Media.

“Es evidente que violó el reglamento del Partido, nadie puede hacer lo que él hizo ayer, hubo una violación al reglamento y el reglamento le da discreción al presidente sobre las sanciones que se pueden imponer. En momentos en que estamos trabajando duro en San Juan, no es aceptable tener a una persona que es parte de nuestro comité municipal respaldando candidatos de otros partidos. Se coloca haciendo campaña abiertamente en contra del PPD”, sentenció el Presidente del PPD.

Ortiz González dijo que la decision está tomada, aunque “eso no significa que no pueda sentarme en un futuro con Rony”.

Sostuvo que Jarabo “cometió un gran error y creo que el PNP lo está utilizando, ha salido todo el liderato del PNP a atacarme a mí porque esto lo están utilizando como un balón (político)”.

Al preguntársele por qué el PPD no toma acción contra populares que en municipios como Bayamón votan por el alcalde noprogresista Ramón Luis Rivera Cruz, el líder popular indicó que que el caso de Jarabo no se trata de un problema de por quién un elector vota, sino “de persona que ocupa una posición de liderato que en una tarima política de un partido contrario hizo una expresión de endoso en contra de los candidatos del PPD”.

Indicó que “un mensaje como ese no solamente afecta a nuestros candidatos alcaldes, afecta a los legisladores que aspiran por el PPD, menosprecia el trabajo de fiscalización de nuestro legislador municipal en San Juan, Manuel Calderón y afecta las posibilidades de triunfo de nuestro partido”.

“Si esto hubiera ocurrido en el PNP, hubieran hecho lo mismo. Cuántas personas en el PIP no ha expulsado por distintas razones, así que los partidos sí requieren que su liderato tenga lealtad con la institución y eso no fue lo que ocurrió aquí”, sostuvo Ortiz González.

Dijo, sin embargo, es una prerrogativa del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, mantener el contrato de asesoría a Jarabo en la presidencia de la Cámara Alta, por unos $90 mil mensuales.

Me siento indignado, reacciona Rony Jarabo

Jarabo por su parte, llamó dictador a Ortiz González y reaccionó furioso al anuncio que hizo el domingo en la tarde el Presidente del PPD de que le aplicarían el reglamento y que quedaba fuera de todos los organismos de la colectividad.

“Yo me siento indignado y herido por las acciones de Jesús Manuel Ortiz, que es presidente del PPD. He dicho y reafirmo que tiene vocación de dictador y una inclinación al abuso de poder”, dijo Jarabo más temprano a periodistas en el Capitolio.

“Dice que me va a desafiliar, lo que me parece a mí un error, porque afiliarse o desafiliarse es un derecho del elector, de la persona. Los partidos pueden despedir, penalizar suspender, deberían hacerlo con diálogo con adverencia, con razonabilidad. Aquí se hace sumariamente y se escoge la más severa de las sanciones. Creo que ante esa acción, ese estilo, esos atributos, el pueblo de Puerto Rico va a hacerse la pregunta si Jesús Manuel Ortiz fuese gobernador de Puerto Rico, si utilizaría así los poderes de la gobernación”, reclamó Jarabo.

-¿Le haría un llamado al electorado popular a que no lo respalde en la primaria frente al senador Juan Zaragoza?, se le preguntó.

“Yo no le hago ningún llamado porque ese un derecho del elector, pero comparará a los dos que van a competir, a Jesús Manuel Ortiz y a Juan Zaragoza, que yo creo que no tiene las inclinaciones que tiene Jesús Manuel Ortiz, según ha demostrado”, dijo.

Jarabo dijo que fue en la mañana a la sede del PPD a buscar la resolución y a esa hora no estaba lista. Agregó que cuando se le entreguen tiene un término de cinco días para apelar a la Junta de Gobierno, lo que todavía no ha decidido. “Hay que agotar los remedios administrativos si uno quiere ir a los tribunales de justicia”, dijo.

“Realmente yo he sido afiliado al Partido Popular por más años que los que tiene de edad Jesús Manuel Ortiz”, sostuvo Jarabo, de 83 años

El veterano hombre de política volvió a elogiar el desempeño de Miguel Romero como alcalde de la Capital.

“Yo fui a una actividad del alcalde de San Juan. No era una actividad del PNP, no había allí banderas del PNP. Las únicas banderas del PNP que yo vi fue cuando entró el gobernador (Pedro Pierluisi), pero había más banderas del Partido Popular que banderas del PNP”, reclamó Jarabo.

“Yo fui a una actividad de los sanjuaneros que han visto su ciudad progresar, que saben cómo está y tienen que reconocer que ha habido una obra, que San Juan está más limpio, que San Juan está más bonito, que San Juan tiene calles arregladas y eso vale. Conozco a Jesús Manuel Ortiz no hace mucho y conozco a Miguel Romero desde que fue secretario del Trabajo, cuando fue Secretario de la Gobernación, y cuando fue senador fue mi compañero por muchos años de programas radiales y de programas televisivos. Yo conozco su calidad humana, conozco su inteligencia excepcional, su lealtad, su visión y realmente me sentí libre como tantos miles de populares para respaldar a uno que no era de nuestro partido y por eso es que a mí me desafilian o me expulsan”, indicó.

Cuestionó las sanciones que le aplicarían como miembro del Consejo General y de otros organismos del PPD. “Pero al Consejo General no lo convocan a reunión, anteriores presidentes ni los de ahora. Soy miembro del Comité Municipal (de San Juan) y nunca me han citado a una reunión y si me citaran no tengo voto. Creo que la reacción y la decisión provocan una evaluación. Veré cuando finalmente me entreguen el documento escrito cuáles son los fundamentos”, expresó.

No quiso decir quién en este momento es su candidato a la gobernación. “No estoy favoreciendo a nadie en este momento, no está en discusión ni está en mi mente para considerar. Yo me siento popular aunque el señor dictador haya querido expulsarme de esta manera y ya veremos según progrese el proceso. Toda mi vida he votado, excepto una vez por los candidatos del PPD a la gobernación, pero eso fue un asunto personal y voté por el Partido Popular. Fue un voto mixto que di”, indicó Jarabo, quien en las elecciones de 1992 votó por Pedro Rosselló a la gobernación.