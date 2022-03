Un grupo de jóvenes del Partido Popular Democrático (PPD), encabezado por el representante, Jesús Manuel Ortiz González, lanzó hoy una propuesta de cambios al reglamento de la colectividad, que incluye reformas a la Junta de Gobierno y a otras estructuras de la formación política que este año cumple 84 años.

Aunque la propuesta está encaminada al futuro del PPD, no toca el status político ni incluye ningún mecanismo para atender este tema que históricamente ha dividido a los miembros de la Pava, entre soberanistas, autonomistas y “estadistas light”.

Ortiz González dijo que el presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago, convocó a un grupo de trabajo para atender el espinoso tema. “Nosotros respetamos y respaldamos la determinación del presidente de comenzar ese diálogo. Cualquier otra propuesta que nosotros hiciéramos aquí en medio de la operación de ese comité no quisiéramos que se interpretara de alguna manera como un mecanismo alterno a lo que ya el presidente determinó… Una vez esto pase, nos vamos a insertar en las conversaciones porque entendemos la importancia. Lo que no puede suceder es que el status sea la excusa para no atender los otros problemas que el País vive”, sostuvo el legislador.

Ortiz González sostuvo que ahora mismo el reglamento del PPD “no tiene una visión y una misión de hacia dónde se dirige” la colectividad.

En conferencia de prensa en la sede del PPD en San Juan, acompañado por varios jóvenes populares, el legislador detalló que la propuesta busca reevaluar la composición e interacción de la Junta de Gobierno con la base del Partido, reorganizar otras estructuras, ampliar la participación de la juventud hasta los 35 años de edad en los programas de la colectividad y que se revisen todas las secretarías para determinar cuáles deben permanecer y cuáles deben desparecer.

“En opinión mía, la Junta de Gobierno es un grupo cerrado que mantiene sus discusiones aquí en San Juan y debería ampliar su marco de acción. Es un grupo que la base entiende que no tiene interacción con ellos y creo que debe ser más representativo de la gente, debe tener más representación de gente no electa”, sostuvo Ortiz González, quien es miembro por acumulación de la Junta de Gobierno desde 2016.

En el ámbito laboral, dijo que la Junta de Gobierno tiene representación de servidores públicos, pero no del sector privado. Tambien indicó que hay sectores comunitarios “que también han planteado la posibilidad de participar” en el organismo, entre ellos, miembros de la comunidad LGBTT, personas con diversidad funcional y del sector ambiental.

¿La Junta de Gobierno está desvinculada de la base?, preguntó Primera Hora.

“Así lo veo yo y me parece que es la percepción de la base. He estado reuniéndome desde septiembre en conversatorios en todo Puerto Rico. No puedo atribuirles que sea la intención, pero el resultado ha sido así”, dijo Ortiz González.

La Junta de Gobierno, aunque no es el organismo máximo rector del PPD, establece la política pública. Actualmente tiene más de una treintena de miembros, entre ellos los expresidentes y exgobernadores, quienes son miembros vitalicios y aunque no cuentan para propósitos de quórum, pueden votar.

“El PPD ha encaminado iniciativas importantes a través de su historia. Sin embargo, ha llegado el momento de reajustar sus miras, si quiere retomar relevancia y ser una opción real en el Puerto Rico moderno. Por eso hoy presentamos propuestas dirigidas a abrir espacios de participación de la base, crear organismos de política pública de futuro, aumentar participación de la juventud y el nuevo liderato y establecer cambios en otros aspectos de nuestra organización política, comenzando con la Junta de Gobierno”, expresó el representante a la Cámara por acumulación.

Entre las otras propuestas detalló que buscan expandir las organizaciones de Mujeres Populares, Servidores Públicos y Juventud Popular, para establecer liderato electo en los 40 distritos representativos.

En el área de la juventud y nuevo liderato, dijo que proponen crear el Comité de Futuro del PPD y establecer programas para tres categorías de jóvenes: 16-20 años; 21-27 años y 28-35 años y establecer una cantidad específica de jóvenes que tendrán que ser miembros de la Asamblea General del PPD.

Otras propuestas van dirigidas a crear secretarías de Innovación y Tecnología, Asuntos Ambientales, Cambio Climático, Mercado Laboral del Futuro y Nuevas Fuentes de Desarrollo Económico.

La propuesta también busca crear un sistema electrónico de consulta a la base sobre asuntos programáticos , de interés general o del ámbito político, social y económico.

Ortiz González dijo que hoy mismo, le enviarían una carta con la propuesta al Presidente del PPD y al comité de reglamento, que preside la senadora Marially González Huertas.

Entre los populares que lo acompañaban para anunciar la propuesta, figuraban los legisladores, Sol Higgins, Estrella Martínez, Eladio “Layito” Cardona y Jorge Alfredo Rivera Segarra. También estaban entre otros, los ex candidatos a la Legislatura, Manuel Calderón Cerame y Yaramary Torres.

Aunque no asistieron a la conferencia de prensa, se informó que los representantes populares, Héctor Ferrer Santiago, Ángel “Tito” Fourquet, Jesee Cortés, José “Cheíto” Rivera Madera, Kebin Maldonado, Orlando Aponte y Domingo Torres, también son parte del grupo que propone enmiendas al reglamento del PPD.