Dos nuevos hangares serán construidos en el aeropuerto regional Fernando Ribas Dominicci, en Isla Grande, para permitir la llegada de jets de negocios privados de gran tamaño, lo que redundaría en un aumento del tráfico de aviones.

La construcción la realizará Modern Aviation, según informó el gobernador Pedro Pierluisi en una conferencia de prensa realizada en uno de los hangares que ya ocupa la empresa.

La inversión que se realizará será de $17 millones en la construcción de un hangar de gran tamaño durante este año y otro para el próximo año. Esto llevaría a la empresa, que inició operaciones en la Isla a finales del 2021, a ocupar cuatro hangares en el mencionado aeropuerto.

“La importancia de esta ceremonia de primera piedra en el día de hoy es que se confirma el aumento en el número de vuelos de jets privados que estamos recibiendo en Puerto Rico para diferentes propósitos, puede ser turismo, puede ser negocio o personas que estén residiendo en la Isla y tiene este tipo de aviones”, sostuvo el primer ejecutivo.

Detalló que en el pasado año 2022 en el aeropuerto regionales despegaron o llegaron unos 88,000 vuelos. La proyección que se tiene al establecerse unos hangares más grandes es que esta cifra de vuelos aumente a unos 90,000 en este 2023.

Pierluisi precisó que los hangares tendrán unas puertas de 29 pies de altura, cuando lo común es de 25 pies de altura. Esto llevaría a que aviones de hasta 20 pasajeros puedan entrar al hangar, estar bajo techo y recibir mantenimiento.

Por su parte, el director de Puertos, Joel Pizá, señaló que aviones como el Bombardier Global Express XRS, con cabida de sobre 16 pasajeros, así como el Gulfstream G650 puedan arribar al aeropuerto Ribas Dominicci y tener cobija.

Explicó que no es que estos aviones no llegaran ya a Isla Grande. No obstante, señaló que tenían que permanecer en un área pública y sin techo.

Asimismo, el funcionario informó que el aumento de pasajeros en el aeropuerto regional tiene una “correlación bien directa” a los empresarios que viven en Puerto Rico para beneficiarse de la Ley 22 para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”. La misma concede exención contributiva con respecto al ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos residentes de Puerto Rico.

“Hemos notado que hay una correlación directa en que luego de la aprobación de la ley ha aumentado el uso de aviación privada, no tanto en Isla Grande, sino también en el (aeropuerto internacional Luis) Muñoz Marín y en el aeropuerto de Ceiba también”, señaló.

Ante este aumento de tránsito aéreo en el aeropuerto de Isla Grande hay otras tres empresas similares a Modern Aviation, que proveen albergue, mantenimiento, abastos de combustible y servicios de limpieza a todo tipo de aviones y helicópteros.