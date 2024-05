En las elecciones de 2020, ganó un escaño en la Cámara de Representantes por el distrito 19, que comprende a Mayagüez y San Germán. Ahora busca la candidatura a la alcaldía mayagüezana.

Jocelyne Rodríguez Negrón es enfermera práctica, también estudió secretarial y posee un bachillerato en Artes y Humanidades de la Pontificia Universidad Católica, recinto de Mayagüez. Es natural del barrio Malezas, de la Sultana del Oeste, donde estudió sus grados primarios y completó su educación en el municipio de San Germán. Laboró en el Municipio de Mayagüez y fue ayudante especial del suspendido alcalde, José Guillermo Rodríguez, quien la endosa en su candidatura a la alcaldía.

¿Qué la hizo buscar la alcaldía?

“Con más de dos décadas en el servicio público, conozco a plenitud lo que es el trabajo de la administración municipal de Mayagüez. No tengo duda que si hubiera aspirado a reelección para ser nuevamente la representante de este distrito representativo, hubiera prevalecido, pero vi la necesidad que existe dentro del municipio. Los mayagüezanos hemos sufrido por estos dos años cosas que jamás habríamos pensado que estarían sucediendo, y la necesidad que tiene nuestra gente hay que atenderla. Eso es parte de la motivación, aparte del apoyo constante que he recibido de la gente de la ciudad para que aspire al puesto. Puedo decir que no tengo la menor duda de que vamos a estar prevaleciendo en la primaria”, indicó Rodríguez Negrón.

¿Los señalamientos que enfrenta José Guillermo Rodríguez en el tribunal podrían impactar el resultado de esta primaria del PPD y la elección general?

“A mí no me van afectar en lo absoluto dichos señalamientos. Esta servidora no estaba en la administración municipal de Mayagüez cuando se creó (la corporación) Medi y se hizo esa inversión, yo no estaba dentro del municipio. Esa corporación se creó en 2014 y la transferencia del dinero se hizo en 2016. De 2013 al 31 diciembre de 2016 esta servidora fungía como funcionaria ejecutiva de la cámara de Representantes, en la oficina del distrito que hoy represento. A mí en lo absoluto me pueden vincular y hacer ningún tipo de señalamiento sobre ese caso”, expresó.

La legisladora dijo que el comité municipal del PPD está trabajando “arduamente” para retener el control de la alcaldía, uno de los bastiones tradicionales de la colectividad.

“Mayagüez va a seguir siendo la capital de la Pava en Puerto Rico”, dijo para reclamar que el caso contra el suspendido alcalde no ha debilitado al PPD en la Sultana del Oeste.

“Para nada, la gente de Mayagüez ha estado siguiendo de primera mano ese caso y todo lo que ha salido a la luz es que el municipio y José Guillermo Rodríguez fueron víctimas de un fraude. El FBI dijo claramente que él no se había robado un centavo de ese dinero, los que le fallaron a la ciudad de Mayagüez y fueron parte de ese fraude hoy día están cumpliendo”, reclamó Rodríguez Negrón.

Sostuvo que el caso que le imputa la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) “no tiene que ver en lo absoluto” con apropiación de fondos públicos y “hay que esperar” por una solicitud de desestimación que está pendiente en el tribunal.

¿Qué haría distinto a la administración de José Guillermo Rodríguez, cómo enderezaría el gobierno de la Sultana del Oeste?

“Tenemos muchos planes, entre ellos, poner en ejecución el plan de desarrollo económico de Mayagüez 2032, que incluye la creación de nuevas empresas y empleos, incentivos a nuestros pequeños y medianos comerciantes, tenemos que designar la zona turística y gastronómica cultural, eso sería un complemento y va a abonar a que nuestros pequeños y medianos comerciantes puedan recibir una exoneración inicial de las patentes municipales. Vamos a estar atendiendo las carreteras que se están viendo muy afectadas y no vamos a mirar que si son del Estado o es del gobierno municipal. Vamos a trabajar con las viviendas en abandono, también vamos a crear la Procuraduría de las Mujeres Municipal. Las estadísticas dicen que la región de Mayagüez es de mayor número de casos de violencia doméstica que existen en nuestro país y vamos a crear un hogar para mujeres víctimas de violencia doméstica en el que puedan ir con sus hijos”, enumeró entre otras propuestas.

Sobre su campaña primarista, dijo que ya está en la etapa final y que continúa visitando las distintas comunidades que forman parte de la ciudad para presentarles su plan de gobierno.

¿A sus contrincantes primaristas cómo los describe?

“Yo no los considero candidatos fuertes, sí candidatos machistas, que atacan a la mujer dentro de la política puertorriqueña, simplemente, por ser mujer. Igual sus equipos de campaña. Puedo asegurar que esta servidora no tiene distracción alguna de parte de mis opositores, estoy muy enfocada en mi campaña”, dijo la

¿Y la candidatura de la exsenadora Evelyn Vázquez a la alcaldía de Mayagüez cómo usted la ve?

“Evelyn no está en nuestra contienda… Ella tiene que enfrentarse primero a un proceso primarista para nosotros poder emitir algún tipo de opinión… Como legisladora, ella tuvo aciertos y desaciertos. Yo nunca le di el voto, yo siempre he sido popular”, indicó.

¿Jesús Manuel Ortiz o Juan Zaragoza para encabezar la papeleta popular?

“Yo estoy con Jesús Manuel 100%. El domingo (28 de abril) recibí su endoso para la alcaldía de Mayagüez, no tengo la menor duda que es un excelente candidato para dirigir los destinos de este país y que el 2 enero este juramentando en Fortaleza y esta servidora, en Mayagüez”.