En la mañana de hoy los directores y empleados del Municipio de San Lorenzo recibieron la visita sorpresa del alcalde y presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, José R. “Joe” Román Abreu.

En su recorrido, el alcalde samaritano, quien se encuentra recuperando de una operación de cáncer y que actualmente está sometido a una intensa quimioterapia, visitó las Oficinas de Finanzas, Servicio al Ciudadano y Recursos Humanos acompañado de la alcaldesa interina, Lynnette Feliciano Sánchez.

“Esta visita no debe interpretarse como una de regreso a mis labores ordinarias. He sostenido que habré de regresar a mis funciones como alcalde cuando los médicos que me atienden me den el visto bueno para hacerlo. El innegable que he tenido en la alcaldesa interina Feliciano Sánchez una excelente colaboradora. Sin embargo, uno siempre siente la necesidad de mantener el contacto y la identificación con las tareas que se desarrollan de día a día. Al regresar a mi hogar y a mi proceso de recuperación lo hago hoy con la certeza de que todo marcha según se ha planificado y definitivamente, eso aporta a nuestra recuperación”, declaró por escrito Román Abreu.

Al concluir su visita el alcalde agradeció las muestras de afecto recibidas, así como la colaboración de todo el equipo de trabajo para continuar sirviendo con excelencia al pueblo de San Lorenzo.