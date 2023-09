El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, confirmó hoy que respaldará a Jenniffer González como candidata a la gobernación por esa colectividad.

En un comunicado de prensa, Méndez resaltó las cualidades que definen a la actual comisionada residente en Washington y, aunque reconoció la labor que ha llevado a cabo el gobernador Pedro Pierluisi, aseguró que “definitivamente, podemos hacerlo mejor”.

“En el espíritu de la democracia y la diversidad de opiniones, quiero compartir que he decidido apoyar la candidatura de Jenniffer González en las próximas primarias para la gobernación de nuestro hermoso Puerto Rico. No es una decisión que tome a la ligera, ya que reconozco que el actual gobernador, Pedro Pierluisi, ha liderado el territorio con esfuerzo y compromiso. Sin embargo, es importante recordar que la política no se trata sólo de individuos, sino de visiones y direcciones para nuestro futuro”, expresó Méndez en declaraciones escritas.

“Creo que Jenniffer González trae consigo un conjunto único de cualidades y perspectivas que pueden ayudar a guiar a nuestra isla hacia un mañana aún más próspero. Su compromiso con la igualdad y su capacidad para construir puentes son cualidades que necesitamos en estos tiempos desafiantes”, agregó.

Destacó que su apoyo a González no significa que se ignoren los logros del actual gobierno, “sino que buscamos siempre avanzar y mejorar, y, definitivamente podemos hacerlo mejor”. Del mismo modo, aseguró que, independientemente del resultado de las primarias, “seguiremos trabajando juntos por el bienestar de Puerto Rico y su gente”.

“Agradezco su respaldo, siempre, y les pido que se unan a mí en este proceso de apoyo a mi amiga. Mantengamos un ambiente de respeto, unidad, y sigamos trabajando juntos por un Puerto Rico más fuerte y próspero y con la meta y fin último de nuestro partido que es lograr la Estadidad para Puerto Rico”, subrayó.