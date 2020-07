El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, informó que arrojó hoy, viernes, negativo a la prueba rápida de detección del virus del COVID-19.

La prueba se realizó luego de conversar con la alcaldesa del municipio de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, quien le notificó al líder legislativo que había dado positivo al coronavirus.

“Durante horas de la mañana de hoy, la alcaldesa de Canóvanas, la amiga Lornna Soto, nos notificó de que obtuvo un resultado positivo a una prueba de detección del virus del COVID-19. El pasado domingo estuve compartiendo, con todas las medidas de seguridad, con la alcaldesa. Antes estos acontecimientos, y como medida cautelar, procedimos inmediatamente a someternos a una prueba serológica, según establece las guías establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; cuya conclusión fue un resultado negativo. Además, cancelamos una serie de cortas visitas que teníamos preprogramadas hace semanas atrás como acción adicional de prevención”, señaló en declaraciones escritas el presidente de la Cámara.

“Es mi mayor deseo que nuestra amiga, la alcaldesa de Canóvanas, quien nos dijo que se encuentra en buen estado, se restablezca a la mayor brevedad posible para que continúe su gran obra a favor de los residentes de ese importante municipio de la zona noreste de nuestra Isla. De igual modo, me comuniqué con el compañero de la Cámara de Representantes, José ‘Conny’ Varela, para expresarle mi solidaridad en estos momentos y desearle pronta salud”, añadió Méndez Nuñez.

“Estos son tiempos difíciles para todos los que vivimos en esta amada Isla, pero el puertorriqueño tiene un espíritu y una voluntad inquebrantable. No me cabe la menor duda que seguiremos enfrentando esta situación histórica con el mismo aplomo y responsabilidad que la misma amerita. La Cámara de Repesentantes que me honro en presidir seguirá su trabajo a favor del pueblo de Puerto Rico, porque nuestra gente no se merece menos”, culminó diciendo.