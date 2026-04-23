El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, se reafirmó este jueves en su decisión de suspender la investigación de la Comisión de Transportación e Infraestructura en torno al escándalo de irregularidades en los centros de inspección de vehículos, sosteniendo que presentaba un riesgo de posible interferencia con una investigación del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), y al mismo tiempo rechazó cualquier inferencia de que su decisión habría sido para proteger a alguien.

“El que piense que Johnny Méndez protege a alguien, pues no conoce la historia de Johnny Méndez”, afirmó, antes de repasar que, bajo su presidencia anterior, “se inició un proceso de residenciamiento de un gobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP), le pedí la renuncia a cinco legisladores penepés, se inició incluso un proceso y culminó de un miembro de la delegación del PNP en ese momento”.

PUBLICIDAD

Explicó que el día que tomó la decisión de suspender la investigación varios legisladores tuvieron un seminario con la presidenta del PFEI (Ygrí Rivera Sánchez), y durante una conversación “escucharon del posible conflicto de interés que podría haber en medio de una investigación criminal que se esté realizando una investigación legislativa donde se estén trayendo las mismas personas que son testigos o que podrían ser acusados en ese proceso investigativo del Panel del Fiscal Especial Independiente”.

“Como persona prudente y razonable solicité una opinión legal ante eso que se levantó allí en ese momento. Y la opinión legal me recomendaba suspender temporeramente en lo que culmina la investigación criminal, cosa de que no afectáramos nosotros con nuestras acciones el traer personas que pueden ser testigos, que pueden reclamar inmunidad, o puede estar implicados como posibles acusados. Así que tomamos la determinación de suspenderla temporeramente en lo que culmina esa investigación”, explicó.

“Yo lo único que quiero es que después no digan que por las acciones de la Cámara de Representantes se cayó una acusación criminal”, afirmó.

Méndez no pudo ofrecer un estimado de cuándo podría retomarse la investigación cameral. Se limitó a decir que “eso depende de la celeridad con que el fiscal especial independiente actúe”. La ley le confiere al FEI 90 días para hacer esa investigación, que podrían prolongarse hasta 180 días si lo consideraran necesario.

A la pregunta de si no le preocupaba que, mientras tanto, los centros de inspección podrían continuar operando sin controles adecuados, como sucede actualmente según ha trascendido de las vistas públicas, el presidente cameral indicó que “la función de la Asamblea Legislativa no es administrar los centros de inspección, eso le corresponde al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y aquí se han hecho unos señalamientos fuertes y contundentes que el departamento ya debió haber tomado acción”.

PUBLICIDAD

También fue categórico en negar que hubiese recibido alguna instrucción de La Fortaleza para tomar la decisión de suspender la investigación.

“Ustedes me conocen. Yo no recibo… uno no puede confundir la gimnasia con la magnesia. Yo soy amigo de la gobernadora (Jenniffer González), pero la gobernadora no dicta la agenda de la Cámara de Representantes”, afirmó.

Por otro lado, Méndez declinó comentar sobre la solicitud de permitir que continúe la investigación que le hizo el representante José “Conny” Varela, coautor de la Resolución de la Cámara 352 que dio inicio a la investigación cameral, dado una escueta respuesta que de que no le merecía “ninguna reacción”.

Asimismo, indicó que respetaba la opinión del presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, José “Cheíto” Hernández, quien ha expresado públicamente su desacuerdo con la determinación de suspender la investigación.

“Yo respeto ese desacuerdo con el compañero. Yo no creo que todo el mundo tenga que estar de acuerdo conmigo siempre. Hay personas que difieren, personas que aceptan las decisiones que yo tomo, pero yo las tomo siempre con mi consciencia limpia”, sostuvo.

Sin embargo, sí fue categórico en afirmar que coincidía con la apreciación de Hernández de que en los centros de inspección bajo cuestionamientos se habían cometido delitos.

“Lo obvio no se pregunta. Yo creo que hay suficiente evidencia de empleados públicos… no voy a hablar de las personas privadas porque esa evaluación le corresponde al Panel del FEI, pero yo sí veo suficiente evidencia de empleados públicos que han actuado fuera de la ley. O sea, ¿cómo, como personas prudentes, nosotros podemos pensar de que alguien retuvo dinero y nadie preguntó, ven acá, ¿esto fue a Hacienda, esto fue al Seguro Compulsorio, esto fue a la ACAA? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hacienda qué pasó? ¿DTOP qué pasó? O sea, no es un solo funcionario, hay varios funcionarios que no hicieron su trabajo. Y sencillamente el desconocimiento de la ley no los excusa de su cumplimiento”, afirmó Méndez.

PUBLICIDAD

Descartó además que la investigación cameral pudiera continuar bajo mecanismos como el de vistas ejecutivas, que son a puertas cerradas, por lo que pudieran decir legisladores una vez salgan de esa vista, o que la pesquisa podía continuar sin hacer preguntas a los deponentes sobre los casos criminales.

“Yo tengo que garantizar que el proceso penal criminal que se ha iniciado rinda frutos, o que no afecte derechos de personas que puedan ser implicadas aquí que al final no se les acuse ni se le haga ninguna aseveración, y sin embargo acá les afectamos”, insistió.

“Cuando termine, que el Panel (del FEI) emita su informe, las instrucciones son que se inicie inmediatamente, porque el fin de la investigación legislativa es preparar y radicar legislación que mejore lo que está funcionando. No es encausar a nadie. Nosotros sí podemos, como se ha hecho, y yo creo que el compañero ya tiene suficiente información que puede redactar un informe, aunque sea parcial, y enviarlo al Departamento de Justicia y a las otras agencias”, afirmó Méndez, agregando que el PFEI dejó saber que está interesado en reunirse con Hernández “para discutir parte de esos hallazgos, porque puede que allí haya información que ya él tenga que pueda aportar a la investigación que está realizando (el PFEI)”.

“Así que, estamos en la mejor disposición de cooperar con el Panel del FEI, pero no afectar su investigación”, sentenció el presidente cameral.