Para el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, la posición del Departamento de Justicia federal en torno a los proyectos de estatus (Resoluciones de la Cámara federal, mejor conocidos como HR) de Puerto Rico 1522 y 2070 confirma que bajo la Constitución de los Estados Unidos no existe ninguna posibilidad de otra relación política no territorial que no sea la estadidad.

“Estas opiniones del Departamento de Justicia federal debe dar por concluido cualquier ilusión de algunos de los sectores dentro del Partido Popular Democrático de que existe la posibilidad de un Puerto Rico bajo los Estados Unidos sin estar regido por la cláusula territorial. El debate se acabó”, sentenció el expresidente de la Cámara Baja.

“Por otro lado, no cabe la menor duda que la estadidad volvió a ganar contundentemente en el día de hoy. La opinión de Justicia federal sobre el HR 1522, el Acta de Admisión de Puerto Rico radicada por nuestra comisionada residente en Washington, Jenniffer González y el congresista demócrata por Florida, Darren Soto, es sólida y constantemente, dejaron claro que bajo la estadidad la Junta de Supervisión Fiscal, ente creado por el Congreso para administrar las finanzas de la colonia, podría ser eliminada en el periodo de transición hacia la admisión que los puertorriqueños han reclamado libre y democráticamente en las urnas”, expresó el también vicepresidente del PNP.

Méndez Núñez dijo que el gran perdedor con las ponencias de Justicia federal es el actual presidente de la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, quien buscaba que se enmendara el HR 2070, medida de las congresistas demócratas por Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio, para incluir una versión de estatus no territorial, pero con autonomía en todos los sentidos.

“Ciertamente los grandes perdedores de hoy fueron aquellos que se agarran de la colonia, del inmovilismo con el único objetivo de gobernar la colonia, ser los amos de una finca privada. El actual Presidente de la Cámara ha gastado en cabilderos sobre $400,000 en seis meses para tratar de que se acepte en el Congreso un alegado pacto entre dos naciones diferentes como estatus político, pero recibiendo todos los beneficios como los fondos federales y la ciudadanía americana. Estas ponencias de hoy son el final de ese mal sueño que solo él y un grupo de fanáticos pensaban que podía ser”, culminó diciendo el líder novoprogresista.