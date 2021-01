“Extremismo electoral”, así calificó el portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, la petición de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Mollineli, de crear una comisión especial para investigar alegadas irregularidades en el proceso electoral del Distrito Representativo 3 de San Juan.

Esta semana, el candidato a la alcaldía de la capital por el MVC, Manuel Natal, y la aspirante de la misma colectividad al Distrito 3, Eva Prados Rodríguez, radicaron sendas demandas que impugnan los resultados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en sus contiendas.

Según el expresidente del cuerpo en el pasado cuatrienio, el pueblo de San Juan “habló claro y contundente” al votar por Miguel Romero para la alcaldía y por Juan Oscar Morales para el Distrito 3.

Prados Rodriguez presentó ocho causas de impugnación por los votos reportados en la modalidad de adelantado y ausente. Por ejemplo, impugnó la validez y legalidad de sobre 200 papeletas legislativas por hallazgos de fraude prima facie, pues no cuadran con la cantidad de votantes registrados válidamente. Además, cuestionó la validez de los resultados reportados en colegios de las unidades de voto adelantado y ausente, ya que, “en su inmensa mayoría”, consistían en maletines sin actas de escrutinio electrónico o manual, actas de incidencias y listas de votantes.

Natal, por su parte, indicó que presentó evidencia de unas 6,593 papeletas municipales “ilegales” en la Unidad 77. Entre las alegadas irregularidades se encuentran: 1,530 papeletas ilegales, en exceso a votantes en la Unidad 77; unos 5,104 votos ilegales divulgados en la página de la CEE, en exceso a papeletas escrutadas según actas disponibles; 4,874 papeletas ilegales, en maletines sin actas ni listas de electores; y al menos 189 papeletas ilegales, sin doblez.

Sin embrago, Méndez Núñez aseguró que “no hay ninguna duda” de los resultados de las elecciones en San Juan y le restó méritos a las demandas.

“Los aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana a esos puestos se han empeñado en tratar, porque no lo van a lograr, de sembrar dudas sobre los resultados, dudas en donde no hay ninguna. Juan Oscar ganó por sobre 130 votos y Miguel por cinco mil. Nosotros tenemos compañeros que no fueron favorecidos esta vez por menos de 70 votos y nadie ha levantado quejas sobre el proceso, porque saben que esos son los resultados. Basta ya de jugar al extremismo electoral, eso es bien peligroso en una democracia y no se debe permitir”, opinó el líder del PNP.

Asimismo, aseguró que la delegación novoprogresista no permitirá “que se utilice la Legislatura para socavar la voluntad de un electorado”.

“El PNP defenderá, hasta las últimas consecuencias, el sagrado voto. En una democracia el soberano es el pueblo y ya habló. Que la mínima mayoría del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes no se atreva a tratar de cambiar resultados mediante comisiones oscuras o excusas, porque ellos tienen varios representantes sentados hay que prevalecieron por menos que Juan Oscar”, añadió Méndez Núñez.