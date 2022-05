El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, emplazó al liderato del Partido Popular Democrático (PPD) a aprobar los proyectos de ley que viabilizan una Reforma de Permisos.

“El sector empresarial y económico de la Isla conoce la urgencia que tiene aprobar una reforma de permiso, por eso ha impulsado la misma desde principios de 2021. Desde el año pasado existen dos proyectos de ley que cuentan con el aval del sector económico dirigidos a esos fines, sin embargo la delegación del partido popular rehúsa entender los mismos, a pesar de la necesidad de ellos. Estamos emplazando al Presidente de la Cámara (Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez) a bajar a votación esta misma semana esas medidas”, señaló el líder del PNP en la Cámara Baja.

Señaló que el Proyecto de la Cámara 399, de la autoría del representante novoprogresista, Víctor Parés Otero, que fue radicado en enero de 2021, todavía no ha tenido ni una sola vista pública. Mientras que el Proyecto de la Cámara 916, medida del Ejecutivo, fue radicada en agosto de 2021 ha tenido cuatro vistas públicas en la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Permisología de la Cámara; la última fue el 12 de octubre del año pasado.

“Escuchamos al Presidente de la Cámara convocar, un viernes en horas de la tarde, a miembros del sector económico para una reunión el lunes para hablar de legislación económica. Incluso, en su convocatoria dijo que para él era importante atender el asunto de los permisos. Pero la palabra no es igual a la acción, pues desde el año pasado tiene las herramientas para mejorar el sistema de permisos y no las quiere usar; así que ese llamado al sector económico sobre este tema no es otra cosa que un espectáculo mediático”, agregó Méndez Núñez.

“Muchos comercios, al igual que personas interesadas en montar sus negocios, se han quejado de lo difícil que es el sistema y ha propuestos ideas para arreglarlo tales como la eliminación del requisito de renovación anual con el que opera actualmente el Permiso Único, relevar los negocios existentes de los nuevos requisitos de apoyo que dicta el Código de Construcción, así como extender la vigencia de las certificaciones y licencias requeridas para operar el negocio, entre otras disposiciones. Todo eso está contenido en el PC 399 y el 916. No hay que convocar a nadie para llevarse el crédito, la rueda ya está, no hay que inventarla”, sostuvo el Portavoz del PNP.

El expresidente cameral también dijo que ambas medidas colocan mayores regulaciones a la gestoría de permisos de construcción, algo que ha estado en la palestra pública con el asunto de daños ambientales en la reserva de la bahía Jobos en Salinas.