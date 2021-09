El operador auxiliar de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que ha ganado adeptos al explicar en las redes sociales los problemas de inestabilidad en el sistema desde el devastador paso del huracán María, Jorge Bracero, se sinceró al detallar las razones por la que los abonados padecen de tantos apagones.

“Este problema es mayormente es administrativo, es gerencial. No es tan simple”, soltó.

Aceptó que los apagones que se registran desde el pasado domingo en la Isla son a consecuencia de los problemas que enfrenta la AEE para generar energía. Dijo que LUMA Energy, a cargo de la distribución y transmisión de energía, no está implicada en la actualidad.

Sin embargo, atribuyó a la empresa privatizadora otros problemas que han desembocado en que el cúmulo de apagones en la Isla sean cada vez más seguido.

Sobre la AEE, denunció que ha descuidado sus plantas generatrices con la idea de que próximamente serán privatizadas. Fue al grano al explicar, qué es lo que ocurre.

“Si vas a vender tu carro y ya te está jalando chavitos, no hace cambios aceite, filtro ni gomas. Estás tratando de no gastar más dinero, porque vas a salir de él y vas a terminar con un producto más destruido, cuando tenías la responsabilidad de seguir cuidándolo hasta el último día”, expuso Bracero en entrevista con Primera Hora.

Dijo que a este descuido se le suma que cada año que pasa es menos el dinero que se le asigna para el mantenimiento de las plantas. Comentó que de $500 millones que hubo en el pasado separado para prevenir que se dañaran las centrales generatrices de energía, hoy en día solo tienen $106 millones.

Añadió que “el personal para corregir roturas eso está ya bien limitado y se está dilatando todos estos procesos normales. Se siguen echando para atrás”.

Por ello, opinó que ya para diciembre habrá un privatizador que opere las plantas de generación.

“Yo no me voy a hacer el cuento que esto lo van a virar para atrás. No hay la voluntad ni político ni de pueblo para virarlo”, afirmó.

Bracero también denunció que otro problema que afecta a las plantas y provoca que se dañen con más rapidez es que LUMA Energy exige cargas adicionales para tener energía para suplir.

Contó que la unidad Palo Seco 3, que está fuera de funciones desde el lunes, se dañó, en parte, porque la tenían generando 214 megavatios de energía, cuando se supone que llegue hasta 210 megavatios.

“Una mala operación puede provocar rotura en una caldera. Esa es información que la gente necesita entender. Al igual que Luma daña un equipo en tu casa, así mismo Luma la puede dañar una planta a la AEE”, agregó.

Es que Bracero explicó que averías que se reportan en el proceso de distribución también suelen sacar a las centrales generatrices de operaciones. No obstante, aceptó que los hechos que ocurren en la actualidad, provocados por el sargazo que tapó unos filtros y tubería en Aguirre el pasado domingo, no están relacionados a Luma.

Otro punto que destacó el empleado es que Luma Energy es quien dirige las finanzas de la AEE. Dijo que esto hace el proceso más burocrático para que la corporación pública solicite que se aumente la partida dirigida a mantenimiento.

Detalló, por ejemplo, que la AEE debe ir a Luma a hacer la solicitud. Entonces, Luma la somete el pedido al Negociado de Energía. Esta entidad la aprueba, si cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal.

En general, Bracero señaló que, si no se registra un cambio en la operación, los apagones continuarían.

“Lo lógico te dice que si no haces algo diferente va a seguir generando lo mismo”, expuso.

De inmediato, indicó que no se ha realizado nada nuevo para cambiar el panorama. Dijo que se sigue reaccionando a roturas y no hay tiempo, dinero ni personal para dedicarle al mantenimiento.

“Es un juego de cómo me tambaleo que no se ha podido estabilizar en ningún momento y es un juego de 24 horas. No ha habido un momento estable”, señaló.

Asimismo, comentó que los apagones que sufre el pueblo son más frecuentes, ya que “la manera que (Luma) releva cargas es un poco más agresiva”.

Aludió a que la empresa deja a más personas sin luz que las que se supone, así como posponen la entrada de generatrices en el que la generación de energía que son más costosa, como Mayagüez y Cambalache. Ambas centrales están activas en la actualidad en un intento de solucionar los problemas de generación de energía que existen por problemas en Aguirre y Palo Seco.

“Yo entiendo que la gente está indignada y deberían realmente estarlo. Pero, estoy sintiendo que se les está haciendo tarde. Tienes un gobierno que quiere que LUMA esté. Yo veo eso con un problema personal, porque no hay manera de fiscalizar a una persona que tú quieres que progrese y eso no es ser objetivo. Yo preferiría que se les hiciera rendir cuentas”, comentó.

Mientras, a los operadores del sistema, les invitó a promover el mantenimiento de las plantas generatrices.

“Si van a esperar que se privatice, estamos postergando la recuperación inmediata y esto (los apagones) va a ser todo el tiempo”, pronosticó Bracero.

Por su parte, el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, insistió también en que hay “responsabilidad compartida” en los problemas de inestabilidad eléctrica que sufre el país.

“Ahora mismo, si toda la generación estuviese en línea, estuviesen miles de consumidores sin servicio eléctrico por situaciones específicas del sistema de transmisión y distribución. Por lo tanto, se requiere continuar la implementación de estos proyectos que ya han sido identificado en el plan que se preparó, que es el plan de los proyectos de FEMA (Agencia federal de Manejo de Emergencias) y los proyectos que han sido aprobados por el Negociado de Energía”, manifestó.

“En el área de generación se debe de hacer un diagnóstico de la necesidad de cada planta y se debe de poner costo a cada uno de esos proyectos que resulten de ese diagnóstico y de esta manera desarrollar unos presupuestos de mantenimiento y proyectos de mejoras capitales que atiendan la necesidad específica de cada planta para de esta manera poder proveer un servicio estable de energía en beneficio de los consumidores”, añadió.