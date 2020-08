Tras hacer notar que en la fallida jornada primarista del pasado domingo no se pudo votar en el 60% de los precintos, Jorge Dávila, director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), negó las alegaciones de que su rival primarista esté en la delantera de cara a la celebración el próximo domingo de una segunda jornada electoral para que se pueda completar la primaria.

Dávila hizo un llamado a la gente a participar de la nueva jornada de primarias y advirtió los números que alega ha estado filtrando Edwin Mundo, comisionado de la campaña de Pedro Pierluisi, rival de Vázquez en la campaña del PNP a la gobernación, no es cierta y que solamente muestra números que le convienen.

Advirtió además que la reciente decisión del Tribunal Supremo para remediar el desastre de la primaria incluía la divulgación de resultados hasta que se completara la primaria, y que por tanto, lo que estaba haciendo la campaña de su rival constituía un desacato a la orden del Tribunal Supremo.

Sin embargo, mientras arremetía contra Mundo y reiteraba que solo estaba dando números que le convenían, sostuvo que tiene números que “favorecen 60 a 40 a Wanda Vázquez”, y que “a que no te dice que Wanda Vázquez ganó en Vieques y Culebra”, con lo que habría revelado unos resultados parciales, en desacato a la orden del Supremo.

“Los números que está enseñando Edwin Mundo, que ya el Tribunal Supremo le dijo que era ilegal, me hace recordar a mí los tiempos en los partidos antes que llegaran las máquinas de escrutinio electrónico, cuando los partidos iban recibiendo resultados parciales. ¿Qué hacían los partidos? Daban los números que les convenía. Los que no les convenía, esperaban que la Comisión Estatal de Elecciones emitiera resultados oficiales. Esa es la realidad”, sostuvo. “Así que Edwin Mundo ha dado los números que le convienen. Sin embargo le digo a Edwin Mundo que muchos de esos resultados que tú pediste imprimir, nos han llegado, y que los que tú no has enseñado, favorecen 60 a 40 a Wanda Vázquez”.

Añadió luego que “Vieques y Culebra lo ganó Wanda Vázquez, y eso nos llegó con las papeletas que imprimió Edwin Mundo y se lo agradecemos, pero son los resultados que no va a decir”.

Dávila también condenó la postura de Pierluisi durante la fallida jornada dominical exigiendo que se mmantuvieran abiertos los colegios hasta la hora que fuera necesaria. Sostuvo que, con su decisión de hacer una nueva jornada de votación este domingo, el Supremo le fallaba por segunda ocasión en contra a Pierluisi, en clara alusión a la votación del verano pasado, en la que el Supremo invalidó su juramentación como gobernador tras la renuncia de Ricardo Rosselló.

“Yo estoy convencido, convencido, de que el pueblo va a rechazar los estilos de imposición que ha tratado de ejercer la campaña de Pedro Pierluisi; de que el pueblo va rechazar el que se delimite el derecho sagrado que tiene un elector, que tiene esa oportunidad cada cuatro años”, afirmó Dávila.

Dirigiéndose a los electores de lugares donde no se pudo votar, afirmó que Pierluisi y su campaña “no querían que te expresaras”. También habló directamente a los funcionarios de colegio y les dijo que Pierluisi pretendía que trabajaran sin descanso por 24 horas porque “solo le importaba un resultado que lo pudiera favorecer, a la cañona”.

En particular se dirigió y llamó a votar a los galleros, describiéndolos como “un grupo que en algún momento Pedro Pierluisi dijo que no necesitaba para ganar una primaria”, “respaldan a la gobernadora”, y que en su mayoría están en la región montañosa y central.

Dávil sostuvo en que “en la mayoría de los pueblos que no han votado, en todas las encuestas que tenemos nosotros y que han sido publicadas”, indican que el área central y montañosa favorecían a Vázquez, mientras que el área metropolitana y las costas tendía a favorecer a Pierluisi. Alegó que por tanto era incorrecto “tratar de adjudicar resultados con los números escasos que hay”.

“Yo estoy convencido de que la gobernadora va a prevalecer. Aquí lo importante es que no se puede estar cantando victoria con escasamente menos del 40% de los votos emitidos”, insistió Dávila.

Por otro lado, Dávila defendió la actuación de la comisionada electoral del PNP, María Dolores “Lolín” Santiago, así como de Rosemary Borges, comisionada de la campaña de Vázquez, a pesar del desastre electoral de la primaria.

“Jorge Dávila tiene plena confianza en Lolín Santiago y tiene un gran respeto y admiración por el trabajo que ha hecho, por años, en beneficio de nuestro Partido Nuevo Progresista y en beneficio de la Comisión Estatal de Elecciones”, afirmó Dávila.

Dávila aprovechó además para detallar un sinnúmero de actividades que tendría la gobernadora a lo largo de viernes y sábado por gran parte de los municipios en los que no se pudo votar y se votaría el próximo domingo.

De acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo para remediar la fallida primaria, este próximo domingo se votará, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en todos los colegios donde no se pudo votar o donde ocurrieron irregularidades y no se pudo cumplir con el término de tener ocho horas el colegio abierto para que los electores pudieran votar.