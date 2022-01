En una vista pública de más de tres horas, el nominado juez al Tribunal de Apelaciones, Jorge Díaz Reverón, reclamó tener temperamento judicial y rechazó las alegaciones en su contra, en una querella por un patrón de comportamiento hostil y maltrato que en 2015 le radicó una abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) ante la Oficina de la Administración de los Tribunales y que, posteriormente, fue desestimada.

El licenciado Díaz Reverón reconoció que instó una querella contra la abogada Laura Mercedes Coss Guzmán, pero rechazó que fuera en represalia a la que ella le había instado contra él por violación a los cánones de ética judicial, porque dijo que la radicó antes de la que se presentó en su contra.

PUBLICIDAD

“No quise continuar con los procedimientos porque me habían trasladado y era una abogada joven y no quería hacerle daño”, sostuvo el nominado desde la silla de testigos en el Salón Leopoldo Figueroa en el Capitolio. Estuvo acompañado de su esposa, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, sus hijas Stephanie y Beatriz, y allegados.

Pero, la licenciada Coss Guzmán, quien después ocupó la misma silla en la vista pública, refutó las expresiones del letrado.

“El licenciado Jorge Díaz Reverón les ha mentido descaradamente. Tengo evidencia que acredita que él no dejó sin efecto la querella que él me presentó. En un momento, alguien le preguntó sobre la querella que él me presentó y contestó que la había dejado sin efecto porque yo era una abogada joven. Eso es una vil mentira”, dijo. Coss Guzmán detalló que el 22 de junio de 2015, Díaz Reverón presentó una moción ante el Tribunal Supremo como parte del proceso con el que buscaba su desaforo.

Coss Guzmán, de 35 años de edad, detalló que, además de enviar la querella al Tribunal Supremo, Díaz Reverón refirió la queja al Departamento de Justicia, pues “solicitaba que me procesaran criminalmente y me radicaran cargos por perjurio”. Las quejas de Díaz Reverón contra la abogada tampoco prosperaron.

La licenciada reclamó, por otra parte, que la investigación de la OAT de la querella que ella radicó al entonces juez superior en 2015 fue “incompleta” y que solo se entrevistaron a dos de las 15 personas que habrían presenciado los alegados incidentes de maltrato por parte del juez.

PUBLICIDAD

“Él no tiene el temperamento judicial necesario para desplegar sus funciones con dignidad y tampoco goza de buena reputación, sobre todo, entre las abogadas mujeres, de las cuales mucho me han escrito con situaciones similares a las mías, pero no deben o no pueden exponer su identidad como lo hago yo en el día de hoy”, afirmó la abogada. Sostuvo que no hizo públicas sus alegaciones hasta que conoció que Díaz Reverón había solicitado un ascenso judicial.

En el turno de preguntas del portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau, la licenciada calificó al nominado como un conocedor del derecho. “Mi queja no es porque me resolvió en contra, muchas veces fue a favor. No tengo una motivación de ir contra él porque no me favorecía. Sí es conocedor del derecho, pero no es una persona ingenua, es un señor muy astuto y sabe a quién tratar y cómo, sabe cómo maltratar a ciertas personas y cómo utilizar el derecho”, expresó Coss Guzmán, quien ahora trabaja en la práctica privada.

“Quedé complacido con sus explicaciones, yo examiné el expediente e hice las preguntas por eso mismo, porque públicamente él no podía contestarlas, ahora sí las puede contestar”, dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien hoy se expresó de manera distinta sobre el nominado y sus posibilidades de confirmación. Tan reciente como el pasado 10 de enero, Dalmau Santiago había asegurado que Díaz Reverón no contaba con los votos y que así se lo había informado al gobernador Pedro Pierluissi Urrutia.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hoy indicó que no había contado los votos, que el asunto sería llevado al caucus popular una vez complete el informe. Dalmau Santiago, quien además es el presidente de la Comisión de Nombramientos, tampoco fue preciso sobre cuándo estaría listo el informe de manera que el nombramiento sea llevado a votación al pleno del Senado.

Como parte de sus alegatos en la vista de confirmación, Díaz Reverón presentó fragmentos de grabaciones de una actividad de despedida que le hicieron en el Tribunal de Fajardo cuando fue trasladado al Tribunal de Caguas. Las grabaciones recogen expresiones de cuatro de los abogados de la SAL, en Fajardo, entonces compañeros de la licenciada Coss Guzmán, reconociendo su labor judicial y deseándole éxito en su nueva encomienda.

Díaz Reverón también fue preguntado si durante el lock down de la pandemia se quedó con un vehículo de motor sin pagarlo. El nominado dijo que probó el auto deportivo el día antes del toque de queda que había decretado su esposa, entonces gobernadora, y alegó que el automóvil permaneció hasta mayo en el concesionario cuando completó el proceso de compra del vehículo, un BMW M4 GTS.

Alegó que “tampoco recibió ni reclamó regalos de Popular Auto y que el financiamiento se hizo igual que a otros clientes”. Negó que el proceso se hiciera durante el proceso de prohibición de apertura de comercios por la pandemia.

Otra controversia que Díaz Reverón tuvo que abordar durante la vista fue la investigación que también realizó la OAT luego que mandó a buscar a su sala en Caguas al agente que investigó el escalamiento de la casa de una de sus hijas, mientras Vázquez Garced fungía como secretaria de Justicia.

PUBLICIDAD

El oficial aparecía en el listado de testigos que presentaría el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente que procesaba a Vázquez Garced por la alegada intervención indebida en el caso de escalamiento en la residencia su hija. En su defensa, Díaz Reverón citó la declaración que prestó el agente a la OAT, en la que afirmaba que no se había presionado ni intimidado por el juez.

“No tiro la toalla, vengo de abajo, no soy el esposo de, soy el licenciado Díaz Reverón… Yo no puedo enfrentar un proceso como este y presidir un caso con pequeñeces, uno tiene que ser firme, uno tiene que ser seguro y yo soy una persona segura de sí mismo”, expresó el nominado a las preguntas del portavoz de la minoría novoprogresista, Thomas Rivera Schatz.

“¿Por qué yo le dije al gobernador que yo iba para a’lante?, porque el sistema necesita personas firmes como yo”, sostuvo Díaz Reverón, quien cesó en sus funciones como juez superior el pasado 30 noviembre al expirar el término de 12 años. Dijo que tiene una carrera legal de 34 años

Al finalizar la vista, el nominado dijo a los periodistas que salía complacido del Capitolio. “Contesté todas las preguntas, presenté toda la evidencia y espero que la Comisión tenga la oportunidad de examinarla completamente porque cualquiera puede inventar historias y venir a sentarse ahí tratando de dañar reputaciones”, indicó Díaz Reverón.

Vázquez Garced, por su parte, salió en defensa de su esposo y rechazó haber cabildeado por la confirmación del nombramiento. Antes de salir de Fortaleza, la exgobernadora, pidió una opinión a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en torno a si ella podría nominar a su esposo a una de las plazas vacantes en el Apelativo y la dependencia le contestó en la negativa.

“Él tiene su trayectoria y tiene su trabajo y creo que sería bien injusto que lo evalúen a base de una cuestión política. Es mi esposo, él fue juez antes de yo ser Procuradora (de las Mujeres), antes de yo ser Secretaria (de Justicia). Antes de yo ser gobernadora ya él era juez”, dijo Vázquez Garced.