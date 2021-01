El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, reafirmó que los fondos a ser utilizados en la elección especial para seleccionar delegados que cabildeen en el Congreso por la estadidad es una “una inversión”.

“El pueblo de Puerto Rico se expresó de manera directa y clara, reclamando por mayoría absoluta, su interés en que seamos admitidos como Estado de la Nación. Existe un mandato para ello, pues el pueblo no solo quiere garantizar su ciudadanía estadounidense, la unión permanente con Estados Unidos, también aspira a la igualdad plena dado que la condición territorial-colonial le cuesta económicamente”, señaló Aponte Hernández en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

La Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico’, (Ley 167-2020), dispone las reglas para la celebración de una elección especial en la que se elegirán dos delegados especiales al Senado federal y cuatro delegados especiales a la Cámara de Representantes federal para representar a la Isla y cabildear por la admisión.

“Los fondos para ‘elección especial’ para el desempeño de los delegados no es un gasto, es una inversión. ¿Cuánto nos cuesta el no ser Estado? Puerto Rico no cuenta con representación plena en el Congreso. Los que prefieren ser menos y que el pueblo tenga menos oportunidades ven este proceso como un gasto y se conforman con la representación de una persona sin derecho a voto, cuando pudiéramos tener seis o siete con voz y voto reclamando y exigiendo lo que por derecho nos corresponde”, finalizó diciendo el también exsecretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP).