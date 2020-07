Tras un proceso interno en el que salió favorecido por 44 votos sobre otra aspirante, el abogado José Bernardo Márquez Reyes, de 30 años, se convirtió en el nuevo candidato a la Cámara de Representantes por el partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Márquez Reyes sustituye en esa aspiración al exanalista radial Néstor Duprey, quien salió del ojo público en medio de imputaciones de su esposa de someterla a maltrato sicológico.

Según contó Márquez Reyes, MVC hizo una consulta el pasado 20 de junio mediante servicarro en 13 lugares diferentes de Puerto Rico para designar al sustituto de Duprey y acompañar a la abogada Mariana Nogales como los candidatos de la colectividad por acumulación a la Cámara. En ese proceso participaron unas 725 personas que votaron entre él, la líder ambientalista Mirna Conty y el sindicalista César García. El abogado salió favorecido al obtener 348 votos, Conty obtuvo 304 y García logró 72.

Además de ese trasfondo para su candidatura, el también activista en iniciativas comunitarias, como el programa en Toa Baja “No lo dejes caer” fomentando oportunidades educativas, tiene un aspecto familiar particular: él es candidato del MVC y su padre es alcalde del Partido Nuevo Progresista, Bernardo “Betito” Márquez.

El exoficial jurídico de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, es una de las figuras estadistas dentro del MVC, y cree, al igual que la colectividad, que el tema del estatus se debe atender mediante una asamblea constituyente. Como pasatiempos le gusta le lectura y las carreras de 10 kilómetros.

A continuación, algunas preguntas y respuestas con el candidato:

¿Por qué no buscar la estadidad en el PNP, que lleva la bandera de esa fórmula de estatus desde su fundación hace más de 50 años?

“Por eso precisamente. Porque considero que se ha usado la bandera y la etiqueta de la estadidad como un gancho electoral y ese partido y ningún partido tradicional que usa el estatus como eje central ha logrado mover el problema del estatus”.

¿Cómo se debe atender el tema del estatus?

“Nosotros creemos en el mecanismo de la asamblea constitucional de estatus como un mecanismo serio, inclusivo, y con el potencial de ser vinculante para resolver el problema del estatus político de Puerto Rico. La asamblea constitucional de estatus busca unos diálogos con Estados Unidos para que cualquier proceso de votación sea vinculante y no como suele ocurrir en Puerto Rico de hacer consultas sin ningún tipo de garantía ni de aval en la otra parte política”.

¿Usted espera que su padre vote por usted?

“Ja,ja… si yo creo que él también va a romper esquemas tradicionales con su voto”.

¿Ha sido difícil este proceso con su papá?

“Ha sido mas llevadero y yo diría que colaborativo que lo que la gente pensaría. Si representa unos retos tomar una decisión como esta en el contexto de la política puertorriqueña pero nosotros siempre hemos sido una familia respetuosa y conversadora en medio de las diferencias que podamos tener y en ese sentido su actitud ha sido una de mucha comprensión. Creo que mi candidatura refleja un giro generacional en el país donde hay muchos jóvenes como yo que estamos buscando nuevos espacios y nuevas opciones para canalizar nuestras preocupaciones y anhelos sobre el país en el que queremos vivir. Creo que mi papá, como mucha gente, entiende y reconoce esto, y diría que hasta lo valida. Mi padre ha dado una buena batalla desde los espacios políticos en los que ha estado y está y yo seguiré dando una buena batalla desde una nueva plataforma política”.

Usted entra por Néstor Duprey, ex secretario de la Cámara de Representantes, profesor universitario, historiador y por muchos años respetada voz del análisis político radia. ¿Se siente cómodo sustituyendo a alguien con tanta trayectoria?

Me siento entusiasmado, en que tanto en el Movimiento como en Puerto Rico hay un ambiente de receptividad para una candidatura como la mía. Creo que hablando de sequías, en el país hay una sequía política. MVC representa una especie de oasis de esperanza, creo que en mi caso reflejo tanto la participación política de la juventud como la diversidad de diversos trasfondos que el movimiento representa.

¿Algún comentario sobre Néstor Duprey, quien abandonó la aspiración en medio de denuncias de maltrato sicológico?

“Me sostengo en la importancia de que el movimiento rechace ese tipo de conductas o situaciones y entiendo que habiéndose dado la renuncia del compañero Néstor Duprey, él tendrá el espacio para expresarse y ofrecer su versión de los hechos imputados”.

¿Cuál es su agenda si llega a la Cámara?

He dicho que vengo a romper esquema, es un poco el lema que estoy trabajando. Hay dos esquemas particulares que creo importante romper, uno es el esquema del partidismo y otro de la corrupción. El esquema del partidismo me parece importante que se cambie y trasforme con un gobierno dirigido no por partidos sino por ciudadanos y ciudadanas en procos participativos. Mi interés es promover ese tipo de legislación y filosofía gubernamental, donde la participación de la gente y no el mollero político de unos grupos establece la política pública. Por el lado de la corrupción cambiar también el gobierno dirigido por intereses particulares y contratistas por un gobierno que se caracterice por la transparencia real. En ese sentido necesitamos una reforma gubernamental de los entes llamados a fiscalizar la corrupción. Ese actual andamiaj no goza para nada de la confianza de la ciudadanía. Profesionalizarlos, darle más garras, y distanciarlas más de la influencia político partidista.

¿Cuáles serían los primeros proyectos que radicaría si llega a la Cámara?

Me parece importante trabajar en una reforma abarcadora de la legislación democrática y electoral. Cualquier cambio que queramos promover a nivel político, social y económico se encuentra con un gran escollo que es que hay un gran sistema diseñado para que las preferencias políticas de la ciudadanía no se reflejen adecuadamente en el gobierno y rediseñar esos aspectos democráticos, incluyendo aspectos de la constitución y de la ley electoral.

¿Qué enmiendas constitucionales propone?

Varias. Nosotros en MVC creemos en una segunda vuelta electoral, en el mecanismo de un referéndum revocatorio, iniciativas ciudadanas o proyectos que presente directamente la ciudadanía y, en mi caso, creo que debe haber un secretario de Estado o vicegobernador electo. Me parece increíble que en este momento gobierne una persona que no fue elegida por nadie.

Y ¿en términos electorales?

Permitir las alianzas, las candidaturas coligadas, son parte de los compromisos prgramáticos de MVC y facilitar el proceso de inscripción y de retención de franquicias electorales, el diseño electoral actual, y ahora con la nueva ley, lo que busca es dificultar que las preferencias de la ciudadanía se reflejen en el gobierno.

En su página de Facebook usted menciona que interesa promover la salud, la economía y la generación de empleos. ¿cómo?

Me refiero a derechos sociales y de oportunidades debidas para que Puerto Rico sea una sociedad viable, y en ese sentido hay que contrarrestar lo que ha sido una agenda contraria a lo que sugieren los economistas en cuanto al desarrollo económico y social que el país necesita. Promoveré una agenda abarcadora de empleos para la juventud, de la protección de derechos humanos para que la gente no tenga que salir de Puerto Rico para buscar oportunidades de vida. Me parece que las propuestas de una económica diversificada, de un sistema de salud centrado en las necesidades de la gente y no en intereses privados, en unas condiciones laborales dignas, son imprescindibles y necesarias, no solo como una visión socieconómica que yo favorezco sino como una recomendación científica y económica.

¿Cómo ve sus posibilidades de triunfo de cara al 2020?

Con mucha esperanza y posibilidades de prevalecer. El país esta sediento de una alternativa nueva y mi deseo ha sido contribuir al desarrollo de esa alternativa y no esperar que caiga del cielo. Hay una cantidad cada vez mayor de gente que busca en la papeleta a quien represente esa ruptura con la vieja política y esa esperanza con una nueva política y ojalá yo pueda ser parte de esa alternativa.