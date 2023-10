El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, reclamó una baja en la actividad delicitiva en su municipio y la atribuyó “en gran parte” al Código de Orden Público vigente en la ciudad desde 2013, mediante el cual los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, con excepción del área turística de Isla Verde, los fines de semana tienen que cerrar a la 1:00 de la madrugada.

Aponte Dalmau lamentó el asesinato de José Meléndez López, apoderado del equipo femenino de baloncesto Gigantes de Carolina, quien fue baleado la madrugada de este lunes frente a una discoteca en Santurce. El alcalde dijo que hace una semana había compartido con Meléndez López en el juego final en que el equipo carolinense cargó con el campeonato en el Coliseo Guillermo Angulo.

“Jamás pensaríamos que algunos días después nuestro apoderado iba a verse envuelto en un incidente de violencia que le costó la vida. Esto es muy triste. Solo tengo palabras de condolencias para su padre, para su madre que tienen que estar pasando por unos momentos sumamente difíciles”, expresó el alcalde a preguntas de periodistas luego de inaugurar en centro de empresarismo en la ciudad de Carolina.

“El trabajo dignifica. Nosotros queremos un pueblo que sea emprendedor, un pueblo que progrese económicamente, un país de oportunidades y creo que la mejor forma de todos tener una vida positiva, una vida plena, es mediante el trabajo.Todas estas son iniciativas que yo tengo fe nos van a ayudar mejorar esos patrones de comportamiento”, sostuvo Aponte Dalmau.

Se expresó a favor de un proyecto que aprobó la Cámara este martes que facultaría a los muncipios a revocar permisos a negocios que no cumplan con los parámetros establecidos.

“Hace unos años nosotros tuvimos una situación muy similar con un negocio llamado Zokkus en Isla Verde. El Municipio había estando presentado en el tribunal por mas de 10 años consecutivos querellas contra el dueño de las facilidades por el mal uso de ese negocio. Tuvo que ocurrir allí una desgracia, murieron varias personas, para que el tribunal se diera cuenta de que los municipios necesitamos tener autoridad suficiente para otorgar permisos porque esa sí, esa la tenemos, pero esto tiene que ir a la par también con que los municipios pudiésemos cerrar negocios cuando haya evidencia sustantiva de que esos negocios no se están utilizando con los propósitos que fueron contemplados. En este caso este negocio en particular tenía un permiso de cafetería y eso lo menos que era, era una cafeteria Eso no pasó allí una sola vez, pasó dos veces, pasó con Zokkus y pasó con Blazing”, indicó. Agregó que esos dos negocios fueron cerrados.

El alcalde reclamó que el municipio cuenta con un cuerpo de cumplimiento, que integran, la Oficina de Permisos Urbanísticos, en conjunto con la Policía Municipal, la Policía Estatal, Bomberos municipales y estatales y el Departamento de Hacienda. “Constantemente estamos haciendo intervenciones en estos comercios para verificar que los documentos estén al día y que la operación fue para la cual se emitió ese permiso”, dijo.

Indicó que recientemente han emitido varias querellas contra negocios, pero no pudo precisar la cantidad ni contra qué establecimientos. “Muchas de ellas han sido subsanadas inmediatamente. Nosotros somos bastante enfocados en lo que es law enforcement, no ha habido necesidad hasta el momento de cerrar negocios adicionales, pero verdaderamente estamos haciendo un trabajo en la calle y lo estamos haciendo con varias otras agencias para verficar que los comerciantes cumplan con los permisos y con el propósito para el cual ese permiso fue otorgado”, sostuvo Aponte Dalmau.

Según el primer ejecutivo municipal, desde 2008 y luego con la adopción del Código de Orden Público en 2013, la ciudad ha registrado un descenso en la actividad criminal.

“En el único sitio que no aplica es en la Avenida Isla Verde, porque es un área turistica que la cobija la Ley de Cierre estatal. Lo demás está todo bajo el Código. Desde ese momento hasta los días actuales hemos tenido una reducción de un 52% en actividad delictiva, tipo I, desde que comenzó el programa Carolina Segura y en Paz en el 2008, pero el Código, nos ayudó muchísimo a lograr esa meta de reducir en un 52% las actividades delictivas”, indicó.

Dijo que el Código establece un horario de cierre a los comercios, de domingo a jueves, a las 12:00 de la noche y los viernes y sábados, a la 1:00 de la mañana. “Excepto Isla Verde, todo lo demás permanence cerrado”, agregó.

No pudo precisar cuántos policías municipales tiene el municipio. “Vamos por la quinta academia de policías municipals. Este es un proceso continuo que nosotros estamos haciendo de reclutar nuevos cadetes. En estos días se gradúa una academia y comienza otra, pero además de eso, nos mantenemos periódicamente todas las semanas adiestrando nuestros policías en la reglamentación del Código de Orden Público, cómo implementarlo, cómo mantenerlo y eso es importante porque si no, se convierte en una ley inoperante, en letra muerta”, sostuvo Aponte Dalmau.