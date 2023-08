El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo hoy que “respeta” la posición de cada senador, pero sostuvo que no ha realizado un caucus de la mayoría popular para saber si la nominada secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, cuenta con los votos para ser confirmada por la Cámara Alta.

Dalmau Santiago dijo que está ajeno a las expresiones del portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau y del senador y vicepresidente de la Comisión de Nombramientos, Rubén Soto, quiénes expresaron en días recientes que la doctora Raíces no tiene los votos para ser confirmada.

“Puede ser una percepción de ellos, a menos que ellos hayan llamado a otros legisladores y les hayan preguntado, pero yo no tengo esa información porque no he hecho un caucus ni he contabilizado los votos”, indicó a preguntas de Primera Hora.

“Sé que ha habido expresiones por ahí, pero no conforman parte de ninguna reunión ni de ningún caucus ni ningún acuerdo que hayamos establecido en cuanto a su designación. Voy a dar el espacio para que ella se reúna con los legisladores, someta sus documentos y entonces se convocaría para una vista pública.”, dijo el líder senatorial.

No precisó cuándo el nombramiento de Raíces Vega sería evaluado en vistas públicas, pues dijo que la nominada no ha completado el proceso de entrega de documentos que requiere la Comisión de Nombramientos como parte del proceso de consejo y consentimiento.

El gobernador Pedro Pierluisi nombró a Raíces Vega el pasado 10 de junio, después de retirar el nombramiento de Ángel Toledo López, antes de que fuera colgado, ya que no tenía los votos para su confirmación.

“Ella (la nominada) podría entregar todos sus documentos, tanto la planilla informativa como copias de sus planillas anteriores y estados financieros certificados, para entonces enviarla a hacer el examen psicológico y tener un expediente antes de tener una vista pública. Al día hoy de hoy yo no he recibido ningún documento. Sé que estamos en el inicio del año escolar, sé también que las planillas tardan en lo que el CPA (Contador Público Autorizado) le hace las certificaciones, pero estoy en espera de que se entreguen esos documentos para poder hacer una evaluación y sugerir una fecha de vista pública”, indicó Dalmau Santiago.

Cuando se le preguntó su parecer sobre la nominada, dijo que “si algo tengo que decir es que este nombramiento no causó la efervescencia que causó el anterior nombramiento de Toledo López. En este caso, la designada, hasta el momento, no ha causado esa controversia que generó la otra designación”.

Sostuvo que no podría decir en este momento si está a favor o en contra. “Quiero evaluarla, conversé con ella, le expliqué el proceso de nombramiento. Le dí la recomendación de que tenía que entrevistarse con los legisladores para que la conocieran. El 12 de julio la cité a mi oficina y dialogamos”, abundó.