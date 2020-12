Confiado en que el Partido Popular Democrático (PPD) logre la mayoría absoluta en el Senado, el próximo presidente de este cuerpo legislativo, José Luis Dalmau, afirmó este jueves estar satisfecho y contento por poder contar con un equipo completo de legisladores populares.

Explicó que temprano en la mañana el comisionado electoral de la Pava, Gerardo “Toñito” Cruz, le llamó para explicarle los alegados errores y problemas registrados en la página de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que todavía no certifican la victoria del senador por acumulación Aníbal José Torres y el senador por el distrito de Humacao, Hill Román Abreu.

“Nosotros prevalecimos en Humacao y con Aníbal José Torres”, insistió.

Según Dalmau, “es importante tener una delegación de mayoría”. La misma se constituye cuando un partido logra 14 de los 27 escaños senatoriales.

Recordó que esa mayoría absoluta les permite aprobar medidas legislativas sin tener que recurrir a buscar votos de la minoría.

“Estoy satisfecho que logramos el trabajo que nos propusimos hacer”, expuso, sobre la campaña que lideró para que saliera un Senado popular.

Pese a que está optimista en lograr la mayoría absoluta, dijo que “nosotros somos un partido distinto al partido del gobierno (el Partido Nuevo Progresista) y necesitamos abrir las puertas a otros partidos emergentes para lograr la mayoría”.

Insistió en que trabajará por consensos y con apertura de diálogo.

El grupo de senadores electos jurará al cargo este próximo sábado a las 9:00 a.m. En este evento, no se escogerá al liderato legislativo. Dijo que este paso se realizaría el 11 de enero a las 11:00 a.m., cuando se realice la sesión inaugural.

Se le preguntó si Torres sería el vicepresidente del Senado, pero aludió a que “no”.

“Las posiciones en la Legislatura del PPD ya comprometidas con los compañeros. Aníbal José es un recurso valioso con la delegación”, sostuvo.

Dalmau, sin embargo, estipuló que en la primera semana de enero es que se completaría el proceso de designación de cargos y presidencias de comisiones.

Cabe destacar que desde el cierre del día de las elecciones se sabe que el PPD obtuvo mayoría absoluta en la Cámara de Representantes. Allí presidirá el representante Rafael “Tatito” Hernández.