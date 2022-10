El presidente del Senado, José Luis Dalmau, reiteró hoy que no favorece el uso recreacional del cannabis, aunque está de acuerdo con que se limpie el récord a las personas que han sido convictas por posesión simple de marihuana, como dictaminó en una orden ejecutiva el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Yo estoy a favor de que se utilice el cannabis medicinal para atender personas que tienen situaciones y creo en la rehabilitación. Pero, yo pienso igual que el presidente Biden, que no debe estar confinada una persona, no debe ser un criminal por tener una posesión de consumo (personal) de marihuana”, dijo Dalmau Santiago.

Pero, el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) no cerró filas con Biden en cuanto a que se saque a la marihuana de las definiciones de sustancia peligrosa.

“Hay que buscar la opinión de ASSMCA (Administración de Servicios Contra la Adicción y Salud Mental) y de los expertos en la materia. Favorezco que sea de manera medicinal”, indicó el líder senatorial a preguntas de periodistas en el Capitolio.

¿No recreativa?, se le preguntó.

“En este momento no favorezco que sea recreacional, favorezco que sea medicinal. Me pueden convencer de lo contrario, pero creo que se está atendiendo que se pueda utilizar de forma controlada el cannabis de forma medicinal”, sostuvo.

¿Por qué no recreacional?, indagó un reportero.

“Porque hay otras consecuencias que tienen que medirse antes de tomar esa decisión. Aquí hace muchos años atrás era ilegal el consumo de alcohol y se legalizó para evitar las peleas, matanzas, había muertes por el contrabando de alcohol. Se hizo para controlarlo legalmente y conseguir dinero de la venta del alcohol. Todo eso se planificó, se legalizó el alcohol, pero no se previó qué pasaba con el abuso, el mal uso del alcohol, entonces vinieron los accidentes de tránsito en las carreteras, el maltrato en el hogar, los problemas de alcoholismo en el empleo. Cuando uno va a coger este tipo de sustancia que es controlada y la quiere poner recreacional, ¿cuál es el plan para atender al que no lo use correctamente? Eso hay que pensarlo antes de tomar esa decisión”, dijo Dalmau Santiago.

Recordó que en la Cámara hay un proyecto de ley que busca controlar el uso controlado de marihuana para mayores de 21 años y que de llegar al Senado, será evaluado.

“Creo que hay un proyecto relacionado a eso en la Cámara y si se trabajara, lo evaluamos, pero estoy convencido de que una persona porque tenga un consumo personal de la marihuana no debe ser catalogado como un criminal y no debe estar preso”, expresó Dalmau Santiago.