El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago dijo hoy que tiene “adversarios” dentro de la colectividad y volvió a guardar silencio en torno a si aspirará o no a la candidatura de la Pava a la gobernación en 2024.

Dalmau Santiago no dijo tampoco si favorece o no una nueva propuesta que busca eliminar el comité ejecutivo que dirigiría el PPD hasta diciembre 2023 y extender el término de presidente hasta ese entonces, lo que permitiría que Dalmau Santiago se mantenga en el poder.

“Yo no considero que tengo enemigos, yo puedo tener adversarios o personas que quieren una candidatura y para obtener esa candidatura están haciéndose sentir con diferentes posturas. Eso es parte de la política, eso pasa en diferentes procesos”, sostuvo a preguntas de periodistas luego de participar en una actividad en conmemoración del Día del Veterano.

La nueva propuesta busca además, crear la figura de “Presidente pro tempore” que sería escogida por la Junta de Gobierno de la colectividad y la persona elegida, no podría aspirar a la candidatura a gobernador del PPD. Esta propuesta, según ha trascendido, es lanzada por un grupo liderado por el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán.

Dalmau Santiago indicó que esta y la propuesta de que sea un comité ejecutivo el asuma las riendas del partido hasta diciembre de 2023, serán llevadas a la asamblea de reglamento convocada para este domingo.

“Hay quienes piensan que el partido debe estar dirigido por una persona que no aspire a la candidatura a la gobernación y hay quién piensa que debe estar dirigido por una persona que tenga aspiraciones a la gobernación. Entre esas dos vertientes hay múltiples propuestas, yo las voy a recibir todas como presidente, se atenderán como corresponde en el reglamento parlamentario y en la asamblea de reglamento los populares con derecho al voto allí se expresarán y votarán”, dijo.

Se le preguntó por las denuncias públicas que han hecho algunos delegados que aparecen suscribiendo el documento de la nueva propuesta y lo han negado y el líder del PPD sostuvo que solo tenía constancia de un solo caso.

“Yo no fui el que propuse el documento. Como Presidente yo recibo el documento del reglamento por parte del Alcalde de Villalba, la Junta de Gobierno lo enmienda y yo presidente acato lo que la Junta aprobó que fue 14 a uno. El que no esté de acuerdo puede presentar su propia asamblea de reglamento y allí se vota”, indicó el también Presidente del Senado.

-¿Qué usted piensa, que el Presidente del partido no debe ser candidato o sí?, le preguntó Primera Hora.

“No voy a asumir ni he asumido ninguna postura en este momento porque me toca presidir los procesos, no he hecho ni de un bando ni de otro. No he hablado de candidaturas porque si hablo de candidaturas no puedo promover la unidad del partido que es lo que quiero hacer, tener un partido unido y listo de cara a las elecciones”, dijo Dalmau Santiago.

Sostuvo que “va a haber un cambio, se va a escoger a un comité ejecutivo o una votación para escoger a un presidente o a una presidenta porque hay personas que también se han lanzado para presidir y eso los populares lo decidirán”.

El líder popular restó importancia a que un 30% de los delegados adicionales que deben participar en la asamblea del domingo no hayan sido escogidos aún. “Es poca la diferencia”, reclamó y dijo que estos delegados que faltan por escoger son de municipios donde el PPD no ha completado la reorganización.