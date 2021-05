El exalcalde de San Lorenzo, José “Joe” Román Abreu, reflexionó hoy sobre su condición de salud al cumplirse un año de haber sido intervenido quirúrgicamente para tratar el cáncer.

“El proceso de recuperación ha sido muy lento. Todavía estoy sometido a tratamiento y mis médicos han señalado que queda un gran trecho por recorrer”, indicó Román Abreu en declaraciones escritas.

“Muchos me han preguntado cómo he podido enfrentar el dolor, los efectos secundarios y sobretodo la enorme presión mental de saber que tengo una condición que puede poner punto final a mi presente existencia. En el interés de que otras personas insistan en superar una condición igual o similar comparto mi experiencia”, detalló.

Román Abreu añadió que, a pesar de lo que enfrenta, ha vencido el miedo.

“Uno se asusta un poco al principio, otros podrán sentir un temor mayor, pero basta con saber que nadie se va la víspera, para esperar con fe el milagro de despertar cada mañana. Siempre tengo un plan para el día siguiente. Así lo he hecho siempre y no tengo porqué cambiar ahora. Mantengo las mismas preocupaciones que me motivaron a buscar un puesto público. Me interesa el bienestar de todos los que me rodean y sobretodo, aquellos que más necesitan. Buscar alternativas para ellos llena mi mente y la búsqueda de soluciones, ocupa mi tiempo”, compartió.

En su mensaje, el líder sanlorenceño añadió que aprendió a tener tiempo para sí mismo y para su familia. “Leo, reflexiono, comparto con todos ellos mi aprendizaje y mis vivencias. Su presencia y todo lo que comparten conmigo me fortalece. Tengo días muy difíciles. Los medicamentos y los tratamientos cobran su precio. Esos días es cuando pongo a prueba mi fe en el poder de sanación divina, mi confianza en los médicos y la voluntad que me anima”, indicó.

Román Abreu también aseguró que la unidad familiar y “grandes dosis de amor” han sido fundamentales en el proceso de sanación.

“A un año de distancia de mi diagnóstico y primer tratamiento quirúrgico, mantengo en alto mi bandera de lucha y todas las energías positivas dirigidas a mi recuperación total. Tengo la certeza de que al finalizar esta jornada escribiré en el cuaderno de notas: ‘logrado’. Tú también puedes hacerlo. ¡Ánimo! Un día para vivir, un día para amar, un día para ser feliz. Cuando solo te quede un día, comenzarás a valorar la vida. Cuando solo te quede un día para amar, recordarás los momentos que perdiste para amar con intensidad. Cuando solo te quede un día, buscarás la felicidad y harás lo imposible por ser feliz”, sostuvo.

En mayo del año pasado, el también expresidente de la Asociación de Alcaldes reveló que tras una serie de pruebas médicas confirmaron que tenía un tumor canceroso cerca del páncreas.