El senador independiente José Vargas Vidot aceptó la mañana de este martes que los números por la carrera al Senado por acumulación no le favorecen por lo que quedaría fuera de la Cámara Alta a partir de enero del 2025.

Vargas Vidot, primer candidato independiente en ocupar un escaño en el Senado de Puerto Rico, fue elegido por primera vez en las elecciones del 2016 por amplio margen y revalidó en el 2020 cómodamente.

Sin embargo, en las elecciones del 2024, celebradas el martes, el salubrista se quedó corto en alcanzar una de las 11 sillas a la Cámara Alta.

Con los datos registrados hasta las 2:46 de este miércoles, Vargas Vidot ocupaba la posición número 13 en esa carrera senatorial. Al momento acumula 43,597 de votos para un 4.56 por ciento.

Fue a través de u n extenso escrito en la red social Facebook que el senador aceptó su derrota y se despidió de quienes siempre lo apoyaron.

Asimismo, agradeció a las personas que le brindaron su confianza prestándole el voto.

A continuación su mensaje:

Sin amargura de espíritu, caminemos juntos

Para algunos, derrota para otros victoria, y es que así es la vida entre anochecer y amanecer, entre poesía y prosa, entre veredas y calvarios. Me ha tocado ganar siempre y este momento no es la excepción, porque ganar para mi es luchar no conquistar, es construir y es caminar con sentido de metas. y asi se resumen todos estos hermosos ocho años de pura construcción, de dialogo liberador, de puro amor a la patria descrito desde la solidaridad que es la ternura de los pueblos. Yo soy un sembrador de sueños y esta travesía por la legislatura no ha sido otra cosa que una honrosa oportunidad para sembrar esperanza y para cosechar bendiciones. Los números no me favorecieron para llegar a cumplir con la métrica electoral, pero en la métrica humana, los números revelan una inmensa familia de gente de corazón y piel, que me honraron con su apoyo y con su amor, con toda esa gente, estoy en deuda permanente de amor. Créanme que sus votos para mi, no son meras marcas en una papeleta, sino un mensaje de cariño, un aplauso silencioso, una victoria privada, una nueva eucaristía de sentimientos comunes. Bien podría dedicar estas líneas a las lágrimas de un llorao con sentido, pero entonces perdería el momento de contarles que caminar por el país, peleando la buena batalla, sintiendo la voz del alma, traduciendo inquietudes en proyectos y leyes, escuchando a los que les han robado la voz, asumiendo los imposibles, despertando redenciones y provocándonos suspiros de ilusión y triunfos, ha sido un divino regalo con tiempo de expiración. Hemos dejado un legado, hemos abierto puertas que siempre estuvieron cerradas, hemos retado sistemas y hemos provocado que la presencia sea más importante que la apariencia y que el dialogo que construye puentes de armonía sea virtud sobre el grito, el insulto y la indiferencia. Mis felicitaciones y mejores deseos a quienes lograron el favor del electorado, que Dios los llene de sabiduría en su gestión. A mi maravilloso equipo de trabajo, a la gente de a pie a quienes sueñan conmigo, gracias y recuerden que esto es solo un receso, que el partido apenas comienza, A todos y a todas, recordemos siempre que este archipiélago es matriz y nido de grandes proezas, no esperemos a que hagan, hagamos, sintamos, caminemos y sobre todo, Amemos. Hasta Pronto

Jose A. Vargas Vidot (Chaco)

1er Senador Independiente de Puerto Rico