El alcalde de Comerío, Josian Santiago Rivera, comunicó que tras seis términos como ejecutivo municipal, buscará ahora una silla en el Senado por acumulación bajo el Partido Popular Democrático (PPD).

Según dijo en el espacio televisivo Jugando Pelota Dura (TeleOnce), su determinación se dio porque busca ser una voz fuerte que ayude a las finanzas de los municipios desde el foro donde precisamente ocurre la discusión sobre el presupuesto del país.

“Quiero comunicarle a mi pueblo, y quiero comunicarle al pueblo puertorriqueño… que como todos saben, ya yo estoy en el sexto término como alcalde, y en los últimos años he estado dando una batalla campal por esta decisión del Plan de Ajuste Fiscal del Gobierno y de la Junta de Supervisión Fiscal de básicamente dejar sin presupuesto a municipios como el nuestro… yo he dado una batalla campal pero no ha sido suficiente, y yo creo que ha llegado el momento de yo dar un paso al frente, por mi pueblo de Comerío, por esos pueblos que no deben quedarse rezagados… y llegar a otro nivel. Así que voy a estar radicando para aspirar a un escaño por acumulación en el Senado de Puerto Rico”, dijo Santiago Rivera.

“Entiendo que puedo aportar, que puedo aportar para que sea una mejor papeleta en el Partido Popular y que hagamos las cosas distintas. Yo creo que la descentralización será mi bandera y el fortalecimiento del modelo local”, agregó

“Me voy con la satisfacción del deber cumplido”, terminó diciendo, al apuntar a que en Comerío hay “un antes y un después” de su administración.

El todavía alcalde aseguró que estará pendiente al proceso electoral en su municipio, y adelantó que si su administrador municipal, Irvin Llomar Rivera Gonzalez, se lanza al ruedo político, lo apoyará.

Recientemente, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, también comunicó que dejaría su pueblo para buscar un espacio en el Senado por acumulación bajo la Pava.