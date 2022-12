A horas de que el Departamento de la Familia (DF) asumiera la custodia de una menor de dos años, luego de recibir un referido por una presunta situación de violencia intrafamiliar, su madre, quien es una joven empresaria conocida por vender jugos en Cayey, catalogó la remoción de la infante como “injusta” y “sin fundamentos”.

Lisha Ramón Mejías expresó en una transmisión en vivo que realizó a las 11:29 a.m. por la cuenta de Facebook de su empresa, Organic, que tanto ella, ni su pareja actual, nunca recibieron información de la agencia gubernamental que conllevara a sacar a su hija, Nazareth, del hogar.

PUBLICIDAD

“Todavía no sé nada de Nazareth, yo todavía no sé qué hace, qué está comiendo, quién la está bañando, quién la está cuidando. Yo no necesito psicólogo, yo no necesito una mier..., yo necesito que el sistema haga bien su trabajo y me la devuelva”, expresó Mejías.

La Oficina de Prensa del DF informó que la suspensión de la relación materno-filial entre Mejías y la menor se determinó luego que un juez decidiera el pasado lunes, 19 de diciembre, conceder la custodia al progenitor, quien a su vez solicitó una orden de protección que fue aprobada hasta el 23 de enero.

La agencia aseguró en declaraciones escritas que “recibió ayer un referido que establecía el incumplimiento de la orden de protección por ambas partes (papá y mamá)”, por consiguiente, “para garantizar la protección, seguridad y bienestar de la menor, el DF asumió la custodia de emergencia”.

No obstante, Mejías manifestó que su retoño “no está siendo maltratada, no hay evidencia de abuso, nunca hemos estado en una situación así”.

“Yo nunca he estado en el Departamento, yo nunca, nunca, nunca, nunca he estado en una situación así, ¡nunca! Ya mira la hora que es, y no he sabido nada de Nazareth, esto es súper injusto, es injusto. No tenían derecho, yo no tengo documentos, no tengo nada, puñe..., que me certifique que yo tenía que entregar a mi hija, que se la tenían que llevar, ni a mí, ni a Miguel (su pareja), no nos han dado documentos”, expresó.

“¡Puñe...! ¿Cómo cara... me quitan a mi hija sin fundamentos, sin razones? Porque yo no he violado nada, yo he estado en mi casa, lo que se había acordado en un contrato, y estaba con Nazareth. Yo no estaba haciendo nada”, puntualizó.

En estos momentos, ciudadanos se han comenzado a congregar bajo el puente de la carretera PR-1 en Cayey para exigir justicia para la joven empresaria.