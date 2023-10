Desde niña, Katherine Martínez Medina, aprendió de la mano de su familia, en el barrio La Esperanza, al sur de la isla municipio de Vieques, a cuidar, proteger y respetar a la madre tierra.

Ese profundo amor y respeto por la naturaleza, por la protección del medio ambiente, hizo merecedora en días recientes a la joven de 21 años, del Brower Youth Award, en reconocimiento a su trabajo comunitario a favor de la seguridad alimentaria y en contra del desplazamiento en la Isla Nena.

El Brower Youth Award es una iniciativa del Earth Island Institute, una organización sin fines de lucro, con sede, en Berkley, California, que reconoce a seis jóvenes por su liderazgo en el movimiento ambientalista y su compromiso comunitario. La ceremonia de premiación fue en California este 17 de octubre.

PUBLICIDAD

“Soy una amante de la tierra y todo lo que eso conlleva y también soy amante del mar. Me encanta ir a la playa y por ese amor a la tierra, al ambiente, es que nacen mis ganas de defender lo que nos pertenece, lo que es nuestro”, dijo la joven universitaria que estudia un bachillerato en Trabajo Social con una concentración en Ideología de Mujer y Género en la Universidad de Puerto Rico.

En su mensaje en la actividad de premiación, Katerine destacó las luchas que libran los grupos comunitarios en la Isla Nena. “Vinimos no solo a sobrevivir o a ser resilientes, si no a permanecer y a cosechar los frutos de nuestra tierra. De Vieques no nos desplaza nadie, por eso construimos colmenas de resistencia, nuestros palenques, nuestros oasis, reimaginando y redefiniendo nuestra existencia en este territorio que tanta lucha nos ha costado. Estamos creando oportunidades económicas para quienes sembramos de manera sostenible en Vieques, ofreciendo espacios de cuidado y sanación que aseguran nuestra permanencia”, expresó.

En entrevista con Primera Hora la joven narró que siempre ha tenido una relación muy cercana con la tierra. “Acompañaba a mis abuelos y bisabuelos a sembrar gandules y a desgranarlos. Ese era siempre un buen pasatiempo que compartíamos juntos. Desde chiquita he tenido estas iniciativas por proteger el ambiente, por identificarme con que soy parte de este entorno. La separación del ser humano y la naturaleza nunca ha estado presente en mí, por el contrario, siempre me he sentido parte de lo que me rodea”, contó Katherine, quien además, subrayó que desde pequeña ha pertenecido a movimientos, iniciativas y organizaciones de la comunitarias.

PUBLICIDAD

Desde 2020 forma parte de La Colmena Cimarrona, una organización que promueve la agricultura local, la apicultura y el apoyo mutuo, así como la equidad y el bienestar para la comunidad viequense.

Como parte de este equipo de mujeres, Katherine trabaja directamente en la identificación de las necesidades de diversas comunidades y en los procesos de comunicación con los grupos de apoyo y trabajo. Se ha distinguido por su compromiso con la protección del ambiente y por su defensa de las comunidades y familias afectadas por el desplazamiento y el acaparamiento de tierras en Vieques.

Relató que su ingreso en 2020 a La Colmena coincidió con los cambios que trajo la pandemia del Covid, con la culminación de sus estudios de escuela superior, de mudarse de su casa para cursar estudios universitarios y con la muerte de una de sus abuelas.

“La Colmena ha sido un oasis de sanación donde pude lidiar con todas estas crisis que trajo ese terrible año en mi vida. Me ayudó a conectar más aún con ese ambiente, con esa naturaleza, con esta madre tierra que nos sana”, sostuvo la también atleta.

Indicó que trabaja en proyectos de seguridad alimentaria, impulsada por las dificultades para transportar productos y víveres a Vieques, particularmente, en emergencias por desastres naturales.

“En Vieques, como decimos acá, somos colonia de la colonia.Todo lo que ocurre en la Isla Grande aquí se agrava y cuando se menciona hambruna es una realidad, lo vivimos especialmente con el huracán María que azotó bien fuerte a Puerto Rico y en Vieques se negó la vía de transportación, ese ferry donde recibimos nuestros alimentos no estuvo funcionando”, puntualizó Katherine.

PUBLICIDAD

Aseguró que en la Isla Nena hay gente que no hace las tres comidas del día. “No tenemos estadísticas, pero simplemente cuando hablamos con amigos, con personas, sabemos que hay niños y jóvenes que lo único que tienen de comer es lo que reciben en el comedor escolar. Es una experiencia que vivimos en comunidad. Todes hemos tenido la experiencia de ir al supermercado con el deseo de querernos comer algo fresco, una lechuga, un tomate, una buena ensalada y no poder encontrar ninguno de estos vegetales ni carne fresca. Sabemos el estrés que es ir al supermercado y prácticamente después. hacer un chinchorreo por todos los colmados a ver qué encontramos. Siempre cocinando desde lo que hay y no de lo que queremos comer”, reclamó la viequensa.

Destacó que La Colmena Cimarrona busca atajar ese impacto “al concientizar y empoderar a la población de que nosotros podemos producir, podemos consumir y tenemos el poder de alimentarnos bien”.

La Colmena Cimarrona, creada en Vieques en el 2017 tras el paso del huracán María, practica la economía solidaria, la agroecología y la apicultura con la intención de florecer la soberanía alimentaria en el archipiélago de Puerto Rico. El colectivo trabaja una finca guiada por principios agroecológicos a la vez que organiza actividades y proyectos

Katehrine detalló que en la finca cultivan batatas, yuca, piña, limón y aguacate y La Colmena, en unión a otros grupos de sostenibilidad agrícola de la isla municipio, venden los productos cosechados en un mercado artesanal denominado La Sambumbia. Como una de las portavoces de La Colmena, también ha participado en congresos internacionales sobre seguridad alimentaria.

PUBLICIDAD

Además de destacarse en el deporte de sóftbol, Katherine es parte de organizaciones como el Archivo Histórico de Vieques, Alianza Mujeres Viequenses, AfroJuventudes y Colectiva Feminista.

Esta es la tercera ocasión en que una puertorriqueña recibe el Brower Youth Award. En 2010 Ana Elisa Pérez Quintero, agricultora y cofundadora de La Colmena Cimarrona, mereció dicho reconocimiento por su trabajo de organización de Grupos Ambientales Interdisciplinarios Aliados (GAIA) y en 2013, Amira Odeh recibió el premio por su trabajo promoviendo el consumo sostenible de agua en la Universidad de Puerto Rico.

El premio lo confiere el Earth Island Institute, una organización sin fines de lucro que se dedica a promover el liderazgo en asuntos ambientales, con sede en Berkley, California.