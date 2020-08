Un joven homosexual, que comenzó sus faenas políticas como funcionario de colegio en el 2008 y se dio a conocer por su activismo en la organización Juventud Progresista fue la persona electa por los seguidores del Partido Nuevo Progresista (PNP) para sustituir a la representante María Milagros Charbonier en la papeleta que la colectividad presentará en las elecciones generales.

Con la elección de Jorge Emmanuel Báez Pagán, los novoprogresistas cambiaron a una persona conservadora y con fuertes raíces cristinas, aunque señalada por casos de corrupción, a un joven de 34 años, liberal, que hizo campaña a favor de los derechos de la comunidad Lgbttqi+ y que no esconde su homosexualidad.

El único reclamo que tiene este guaynabeño, demócrata y estadista para los electores es que “me evalúen por mis propuestas, independientemente de mi orientación sexual”.

Báez Pagán, quien es maestro de educación especial, comenzó en el PNP como funcionario de colegio en las elecciones de 2008, fue presidente de la Juventud Estadista en Guaynabo del 2010 al 2014 y director regional de este organismo político del 2014 al 2018.

En las primarias del 2016, aspiró por primera vez a la Cámara de Representantes por acumulación y quedó en octavo lugar. En estas primarias, quedó sexto y entró a la papeleta compuesta por los ya legisladores José “Pichy” Torres Zamora, José Enrique “Quiquito” Meléndez, José Aponte, Néstor Alonso y Lourdes Ramos.

“Decido aspirar porque quiero estar donde se toman las decisiones tan importantes en nuestro país y quiero ser una mano amiga para los más vulnerables, para las personas de la tercera edad, la juventud, que se mejoren muchos servicios dentro de Educación, (y) trabajar por los derechos de la comunidad Lgbtt, que eso ha sido punta de lanza en estos días”, afirmó en entrevista con Primera Hora.

Dijo que en su campaña llevó un mensaje claro, sin menoscabar la imagen de ninguno de sus compañeros de partido y que nunca escondió su homosexualidad.

Aceptó que le representó una sorpresa haberle ganado a Charbonier, a quien le recomendó que renuncie tras la acusación federal de la que es objeto por cargos federal de conspiración para robar, robo de fondos federales, soborno mediante ‘kickbacks’, lavado de dinero, fraude electrónico a servicios honestos y obstrucción a la justicia.

“Por el bien de la representante Charbonier Laureano y de su familia, debe someter su renuncia por el bienestar de ella y no lacerar la imagen de la Asamblea Legislativa, en este caso la Cámara de Representantes”, afirmó, al aceptar que fue empleado de la acusada legisladora hace hace siete años por espacio de un año.

Señaló que este pedido no lo hace porque vaya a ser el sustituto de Charbonier en los pocos meses que le quedan a la Legislatura actual. Dijo que el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez le comunicó que se quedaría vacante el cargo.

Lo que espera Báez Pagán es recibir el favor del pueblo en las elecciones generales para establecer “nuevos estilos dentro de la Cámara de Representantes”.

“Tengo la experiencia de haber trabajado en Cámara y Senado y me gusta las Casas de las Leyes y es un sueño que siempre tuvo desde primero”, manifestó, cuando explicaba por qué escogió aspirar a representante por acumulación.

Sostuvo, además, que expone su homosexualidad, porque “me siento orgulloso de mi orientación sexual y no quiero que sea algo que digan: ‘A no, está ocultando su preferencia sexual’. Eso es una cosa que no voy a hacer, y lo hago abiertamente en beneficio del pueblo, para que me conozcan personalmente, que conozcan más de Jorge Emmanuel”.

Asimismo, el aspirante novoprogresista detalló que después de lo acontecido en Verano del ’19 el pueblo quiere conocer cada detalle de la vida de sus aspirantes. Por ello, afirmó sin temor que está “felizmente soltero”. También comentó que este año no laborará como maestro en la escuela Abraham Lincoln en San Juan, para enfocarse en la política.

“El pueblo puertorriqueño despertó y yo, cuando llegue, de contar con el favor del pueblo, vengo a trabajar para todos los puertorriqueños por igual, independiente de su religión, de su orientación sexual, yo vengo a trabajar para todos los puertorriqueños… Yo soy parte de una nueva generación comprometida a poner a Puerto Rico siempre primero y así lo voy a hacer de llegar a la Cámara de Representantes”, concluyó Báez Pagán, quien posee una maestría en gerencia y liderazgo educativo de la Universidad Interamericana.