Al vencer mañana lunes el cierre del registro electoral cientos de jóvenes inundaron este fin de semana las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), muchos de ellos, en reclamo de un cambio en la gobernanza del País.

En la JIP de los precintos 6 y 7 de Guaynabo, la fila no se vaciaba este domingo, con un promedio de 50 personas cada hora, en su mayoría jóvenes de menos de 35 años.

Primera Hora visitó la JIP en horas de la tarde y muchos de los entrevistados hablaban de un “movimiento de cambio”. Muchos también dijeron conocer muy poco sobre el proceso de votación y algunos, incluso desconocían que, en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, tendrán ante sí cuatro papeletas.

“Es el movimiento de todos los jóvenes buscando el cambio”, exclamó Kevin Rodríguez, quien aguardaba en la fila con Manuel García, ambos de 20 años y votantes por primera vez. “Yo no tengo candidato, pero quiero tener la oportunidad de votar. No será por los que año tras año han gobernado”, sostuvo Rodríguez.

“Hay candidatos como Alexandra Lúgaro que le están llamando movimiento, pero yo no lo veo necesariamente como un movimiento, sino como un cambio”, expresó el estudiante universitario. Su amigo Manuel, dijo que los jóvenes de su edad claman por el cambio en las redes sociales y en otras plataformas de internet.

Verónica Vélez de 23 años también fue a inscribirse por primera vez. Llevaba dos horas en la fila con su perro Tupac.

- ¿Qué te movió a inscribirte, a insertarte en el proceso electoral?

“Me movió el cambio que ha inspirado a todo el mundo, definitivamente los acontecimientos del verano pasado tuvieron una influencia en mí y por eso estoy aquí, para poner mi granito de arena. Siempre lo había pensado y la primera vez (a los 18 años) no lo hice porque no tenía suficiente información sobre los candidatos. Todavía no sé muy cuál es el proceso, por eso vine a última hora”, dijo la joven que estudió educación especial y labora en el área de relaciones públicas.

Aseguró que muchos de sus amigos “también desconocen” el proceso electoral. “La gente joven acude a las plataformas de las redes sociales”, sostuvo Verónica.

“Estoy en la super honda de lo no tradicional. Ya hemos visto como los partidos tradicionales nos han llevado a dónde estamos y lo que queremos es un cambio”, dijo. Preguntada cuáles serían sus opciones indicó que quiere evaluar los candidatos un poco más, pero expresó que, para ella hasta el momento, "el mejor candidato a la gobernación es (Juan) Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). “Por lo que he leído y visto, sus propuestas son las mejores”, agregó.

Una joven pareja, integrada por Benjamín Rivera, de 30 años y Melisa Quiñones, de 28 años también clamaba por un cambio político. “Yo estaba inscrito, pero nunca había votado. Esta vez decidí votar porque estamos cansados. Ya queremos un cambio. Este es el momento, es el año de la juventud, de trascender las costumbres… hay un movimiento de juventud”, sostuvo Rivera, quien dijo que votará por candidatos de partidos minoritarios.

“Me cansé de lo mismo, de las falsas promesas, de la gente que proyecta lo que no son”, agregó Melisa, quien aguardaba para hacer una transferencia de domicilio.

Javier Ferrer, otro joven de 30 años, dijo que vivía en Boston y que en estos comicios electorales votará por primera vez en la Isla.

“Estoy buscando fiscalización y transparencias”, sostuvo Ferrer. Dijo que desconocía de la cuarta papeleta sobre el plebiscito “Estadidad Sí o No”.

“No lo sabía y en esa votaría, no”, expresó.

“Siempre he votado por candidatura”, dijo Kenneth Burgos, de la comunidad sorda a través de su intérprete de señas y esposa, Liliam Ramírez.

Uno de los empleados de la JIP, Gustavo Meléndez indicó que había llegado al local a las 7:45 de la mañana y “ya había como 40 personas esperando”.

“Hay mucho flujo de personas para inscribirse y también hay mucha gente pidiendo voto adelantado”, narró Meléndez luego de indicarle a un matrimonio de personas de mayor edad que “del 24 de octubre en adelante van a empezar a enviarle las papeletas del voto adelantado a la gente”.