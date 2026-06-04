Unos 1,100 jóvenes, incluyendo menores de edad, llegaron este jueves la segunda edición de la Expo Empleo Juvenil del Departamento del Trabajo, celebrada en Plaza Las Américas, en búsqueda de un empleo.

Estos fueron atendidos por unos 40 patronos, quienes ofrecieron oportunidades de empleo y orientación laboral en áreas de servicio, ventas, alimentos, mantenimiento, hotelería, y telecomunicaciones.

El éxito del evento fue resaltado por la secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, quien destacó la importancia de crear espacios que conecten a los jóvenes con oportunidades de empleo y desarrollo profesional.

“Nos satisface ver la participación de más de 1,100 jóvenes que acudieron a esta segunda edición de la Expo Empleo Juvenil con el interés de integrarse al mundo laboral. Esta iniciativa les permitió conocer de primera mano las oportunidades disponibles, interactuar con patronos y acceder a herramientas que les ayudarán a dar sus primeros pasos en el empleo formal”, expresó Vélez Casanova en comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Durante el evento, personal del Negociado de Normas de Trabajo orientó a los asistentes sobre los requisitos para obtener permisos de empleo para menores de edad y ofreció asistencia a las familias que acudieron en busca de información sobre el proceso. Además, la actividad contó con servicios de interpretación en lenguaje de señas provistos por la Administración de Rehabilitación Vocacional para garantizar una mayor accesibilidad.

“Continuaremos desarrollando iniciativas que acerquen a nuestros jóvenes a oportunidades reales de empleo y crecimiento profesional. La alta participación registrada demuestra el interés que existe por incorporarse al mercado laboral y la importancia de continuar creando estos espacios de conexión entre patronos y futuros trabajadores”, añadió la secretaria del Trabajo.