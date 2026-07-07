Los jóvenes que participan del Internado José M. Berrocal, en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) visitaron el Santuario de Animales San Francisco de Asís, en Cabo Rojo, para prestar servicio comunitario.

Durante la visita, los internos colaboraron activamente en el cuidado de los animales al alimentarlos, limpiarles los oídos y brindarles atención y cariño. Además, realizaron un recorrido por las instalaciones para conocer de primera mano la labor que realiza el santuario y los retos que enfrenta una organización dedicada al rescate y bienestar animal, se indicó en un comunicado de prensa.

Los jóvenes también llevaron donativos de parte de la agencia, como comida y artículos de limpieza, así como donativos privados que realizaron algunos de los participantes de esta visita.

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La experiencia permitió a los internos compartir con el equipo del Santuario y comprender la importancia de las alianzas comunitarias para fortalecer iniciativas sin fines de lucro que impactan positivamente a Puerto Rico.

Asimismo, el grupo colaboró en el traslado de un cachorro de dos meses de edad a la zona metropolitana, ya que saldría de viaje hacia su nuevo hogar con una familia adoptante en Missouri.

“El objetivo de la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón es que nuestros jóvenes comprendan que existen múltiples maneras de servir a sus comunidades, así como procurar la protección de la vida animal. Experiencias como esta, les permiten desarrollar empatía, sentido de responsabilidad y un compromiso genuino con el bienestar colectivo”, expresó el director ejecutivo de AAFAF y secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

Por su parte, la subdirectora de la agencia, Vicky González Vega, destacó el valor educativo de este tipo de iniciativas, al brindar a los internos la oportunidad de conocer el trabajo que realizan organizaciones comunitarias y fomentar una cultura de servicio y solidaridad.

Entre los productos donados por AAFAF estuvieron comida mojada para cachorro, comida seca para perro, comida mojada para gatos, pollo enlatado, arena de gato, jabón de fregar, jabón para lavar ropa, bolsas plásticas, entre otros. El monto del donativo fue de $2,111.83.

Aparte de los 17 estudiantes del Programa de Internado de Verano José M. Berrocal, a la visita asistieron 10 empleados del equipo de AAFAF, así como Domenech, junto a sus dos hijas.

El Programa de Internado tiene como objetivo brindar a los estudiantes una experiencia de formación práctica en el servicio público, fortaleciendo sus competencias profesionales, éticas y sociales a través de la participación en proyectos, tanto en la AAFAF como en otras agencias del Gobierno de Puerto Rico.

“Nuestra visión es ser un programa de internado a base de mentoría, reconocido por su contribución al desarrollo integral de los futuros profesionales y servidores públicos de Puerto Rico, formando jóvenes con liderazgo y compromiso con la transparencia, la innovación y la mejora continua en la gestión pública. Un componente importante de nuestro programa son las actividades de servicio a la comunidad, donde se impulsan iniciativas que permiten comprender que el servicio público es, además, acercarse a las necesidades de los más vulnerables”, concluyó Domenech.